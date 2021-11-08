Растолстевшая до 100 килограммов Анфиса Чехова вызвала грандиозный скандал

Анфиса Чехова вызвала небывалый переполох, когда разместила в блоге свои фотографии, на которых показала свой истинный вес. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анфиса Чехова вызвала небывалый переполох, когда разместила в блоге свои фотографии, на которых показала свой истинный вес. Телеведущая призналась, что ее вес достигал 100 килограммов. Она себя не принимала и нещадно фотошопила жир. Теперь же, по словам красавицы, она похудела на специальной диете и готова делиться своим знанием с народом. Заявление Анфисы вызвало грандиозный скандал, так как публика не поверила Чеховой.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После публикации "толстых" фото Анфису Чехову уличили в обмане. Публика не верит в преображение знаменитости. А все из-за признания теледивы. Она опубликовала снимки, которые несколько лет скрывала от поклонников. Кадры оказались шокирующими. Звезда заявила, что настолько стеснялась своего веса, что с помощью фотошопа уменьшала объемы.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Мой вес был почти 100 килограммов. В 2014-2016 годах я скрывала себя. Я не снималась в российских телепрограммах, не публиковала видео и сильно фотошопила снимки. Я редактировала фото, уменьшая свои объемы почти в два раза", - поделилась телеведущая.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чехова никогда не была худышкой. Телеведущая прославилась именно благодаря своим внушительным формам. "Я не принимала себя такой, какая есть. Поэтому скрывала эту неприглядную картину от окружающих", - продолжила звезда.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По ее словам, со временем ей удалось сбросить лишние килограммы. Сейчас телеведущая публикует снимки, на которых предстает стройной женщиной. Теперь она готова раскрыть не только методики похудения, но и секреты, которые помогут избавиться от комплексов.

Вот только народ ей не поверил. Поклонники восприняли инициативу Анфисы в штыки. Ходят упорные слухи, что Чехова сбросила лишние килограммы вовсе не благодаря диетам, а "с помощью операции по ушиванию желудка". По мнению народа, популярная ведущая решилась на вранье лишь с одной целью - якобы только благодаря хирургическому вмешательству Чеховой удалось привести себя в форму.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что же касается ее "толстых" снимков, то и они вызывают сомнение. Якобы телеведущая по-прежнему "остается пухлой дамой и продолжает себя фотошопить". В соцсетях поклонники бурно обсуждают происходящее. Некоторые не стесняются, обзывают звезду плохими словами.Другие же, напротив, восхищаются ее красотой и силой воли.