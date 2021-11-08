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Звезды8 ноября 2021 17:25

Растолстевшая до 100 килограммов Анфиса Чехова вызвала грандиозный скандал

Анфиса Чехова показала фото, на которых она весит 100 килограммов
Ольга ЛИБГАРДТ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Анфиса Чехова вызвала небывалый переполох, когда разместила в блоге свои фотографии, на которых показала свой истинный вес.

Анфиса Чехова вызвала небывалый переполох, когда разместила в блоге свои фотографии, на которых показала свой истинный вес.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анфиса Чехова вызвала небывалый переполох, когда разместила в блоге свои фотографии, на которых показала свой истинный вес. Телеведущая призналась, что ее вес достигал 100 килограммов. Она себя не принимала и нещадно фотошопила жир. Теперь же, по словам красавицы, она похудела на специальной диете и готова делиться своим знанием с народом. Заявление Анфисы вызвало грандиозный скандал, так как публика не поверила Чеховой.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После публикации "толстых" фото Анфису Чехову уличили в обмане. Публика не верит в преображение знаменитости. А все из-за признания теледивы. Она опубликовала снимки, которые несколько лет скрывала от поклонников. Кадры оказались шокирующими. Звезда заявила, что настолько стеснялась своего веса, что с помощью фотошопа уменьшала объемы.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Мой вес был почти 100 килограммов. В 2014-2016 годах я скрывала себя. Я не снималась в российских телепрограммах, не публиковала видео и сильно фотошопила снимки. Я редактировала фото, уменьшая свои объемы почти в два раза", - поделилась телеведущая.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чехова никогда не была худышкой. Телеведущая прославилась именно благодаря своим внушительным формам. "Я не принимала себя такой, какая есть. Поэтому скрывала эту неприглядную картину от окружающих", - продолжила звезда.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По ее словам, со временем ей удалось сбросить лишние килограммы. Сейчас телеведущая публикует снимки, на которых предстает стройной женщиной. Теперь она готова раскрыть не только методики похудения, но и секреты, которые помогут избавиться от комплексов.

Вот только народ ей не поверил. Поклонники восприняли инициативу Анфисы в штыки. Ходят упорные слухи, что Чехова сбросила лишние килограммы вовсе не благодаря диетам, а "с помощью операции по ушиванию желудка". По мнению народа, популярная ведущая решилась на вранье лишь с одной целью - якобы только благодаря хирургическому вмешательству Чеховой удалось привести себя в форму.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что же касается ее "толстых" снимков, то и они вызывают сомнение. Якобы телеведущая по-прежнему "остается пухлой дамой и продолжает себя фотошопить". В соцсетях поклонники бурно обсуждают происходящее. Некоторые не стесняются, обзывают звезду плохими словами.Другие же, напротив, восхищаются ее красотой и силой воли.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИАнфиса Чехова: досье KP.RU