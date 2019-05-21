2019-05-21T12:45:26+03:00
Звезды

Анфису Чехову прооперировали в Москве

Перед хирургическим вмешательством телеведущая ужасно волновалась
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анфиса Чехова.Анфиса Чехова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Анфиса Чехова перенесла операцию в столице. Она сильно волновалась. А сейчас теледива ходит в темных очках.

Анфиса Чехова поделилась последними новостями. Она рассказала о том, что перенесла операцию. "Все прошло хорошо. Операция была очень быстрой. Сейчас я уже дома. Правда, в очках пока, потому что свет немножко неприятно видеть и чтобы не дай бог глаза не почесать. Вижу пока все в расфокусе...", - рассказала знаменитость.

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Напуганная Анфиса Чехова перенесла операцию
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На хирургическое вмешательство звезда решилась из-за того, что а последнее время у нее резко упало зрение. Анфисе пришлось носить очки. От них у Чеховой болела переносица. К тому же их надо было постоянно протирать. Это раздражало артистку.

Ходить с линзами Чехова тоже не смогла. "А линзы, даже самые хорошие, сохнут в глазу, противно их оттуда доставать, а я еще частенько забываю это сделать, и засыпаю прямо в них", - жаловалась эффектная телеведущая.

Она также сетовала на то, что некоторые думают, что она носила очки для красоты. "А я ношу их по нужде, потому как зрение мое испорчено телевизионными софитами. Опасная вещь, эти софиты! И тем кто стремится к телевизионной славе, советую хорошенько подумать, готовы ли они рисковать своим зрением", - отметила ранее Чехова.

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Анфиса Чехова сильно похудела и продемонстрировала поклонникам чудеса гибкости и растяжки
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Стоит отметить, что Анфиса Чехова трепетно относится не только к своему зрению, но и фигуре. Невооруженным глазом видно, как телеведущая похорошела. Она сильно похудела и продемонстрировала поклонникам чудеса гибкости и растяжки. Звезда увлеклась йогой. И теперь при каждом удобном случае стремиться поскорее облачиться в обтягивающий комбинезон и приступить к тренировкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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