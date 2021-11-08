«А вместе-то мы бьем всех!»: Вторая победа русско-украинских команд в киберспорте — это уже знак

Первое место в престижном турнире по компьютерной игре Counter-Strike Global Offensive завоевала украинская команда Natus Vincere. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я человек – очень далекий компьютерных игр и от киберспорта. Но раз уж такие турниры собирают миллионы болельщиков со всего мира, призовые исчисляются шести-семизначными цифрами, а победителей поздравляют президенты, значит кому-то это действительно надо.

В октябре Владимир Путин отметил успех российской команды Team Spirit на чемпионате мира по Dota-2. Как победителю ей перепало $18 миллионов.

А в ноябре первое место в турнире по компьютерной игре Counter-Strike Global Offensive праздновала уже украинская команда Natus Vincere с более скромным, но все-таки впечатляющим призовым фондом в $1 миллион. Тут уж и Владимир Зеленский, подсмотрев у Путина, поздравил свою сборную с триумфом.

Что объединяет обе эти победы? И там, и там сборные - смешанные. В российской команде из пяти игроков – двое украинцев. В украинской из пяти – трое россиян и менеджер белорус.

Можно, конечно, сделать вид, что национальный состав игроков никто не заметил (как это сделали на Украине), а можно рассматривать как силу. Когда славянские народы объединяются, они способны на многое. Если не на все. Например, сокрушить мощнейшую армию Европы в страшной кровопролитной войне. И построить на руинах автозаводы-гиганты, ГЭС и АЭС, ракетостроение, корабельные верфи. Могли держать в почтительном страхе и Европу и Америку, заставляя считаться как с равным...

Когда хотя бы одна деталь этого славянского «пазла» вдруг выпадает из общей картины, она постепенно превращается лишь в тень былого величия. Я не знаю, были ли среди победителей таких турниров смешанные украино-американские команды или белорусско-польские. Вряд ли. Для подобных побед любой член команды должен чувствовать и понимать другого на подсознательном уровне. Русские, украинцы и белорусы — как три составные части одного народа, друг-друга действительно понимают с полпинка, с полслова.

Юные геймеры обеих команд стали ярким напоминанием, какими мы можем быть вместе.

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