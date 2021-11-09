Режиссер «Ералаша», которого обвиняют в педофилии, в поисках мальчиков гастролировал по детским лагерям

Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий уже год находится в СИЗО, его обвиняют в педофилии. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Москве продолжается расследование, в центре которого - 48-летний режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий.

Коротко о предыстории:

- В октябре 2021-го стало известно, что бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий уже год находится в СИЗО. Его обвиняют в педофилии.

- Заявление на него написал бывший актер (по словам заявителя, режиссер его совращал в 13-летнем возрасте).

- Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что материалы о «деятельности» Ильи Белостоцкого волонтеры больше десяти лет назад передавали и в правоохранительные органы, и в «Ералаш». Но тогда никакой реакции не последовало.

Нам удалось поговорить с одним из участников международной группы «Дружина нравов», которая с середины 2000-х выявляла педофилов в рунете и передавала силовикам. (Несколько лет назад эта группа распалась, часть ее активистов теперь сотрудничает с Лигой безопасного интернета). Наш собеседник согласился на разговор при условии анонимности. Поэтому назовем его просто Евгений.

ДВЕ «ЗВЕЗДЫ»

- В конце 1990-х и начале 2000-х в рунете было огромное количество открытых педофильских ресурсов, - рассказывает собеседник. - Форумы, чаты, доски объявлений, хранилища фото. Тогда даже через обычные поисковики можно было найти ссылки на форумы, где регистрировались все желающие, без рекомендаций, «с улицы». Единственная конспирация - они общались под псевдонимами.

По словам Евгения, участники антипедофильской группы регистрировались на таких ресурсах и наблюдали за самыми активными извращенцами. А те совсем не стеснялись выкладывать свои совместные фото с голыми детьми (замазывая лица) и весьма подробно рассказывать о своих «приключениях» (не называя реальных имен и мест действия).

- Если нам удавалось вычислить в реальном мире педофила, спрятанного под тем или иным псевдонимом, мы тут же публиковали его личные данные в открытом доступе. При этом он мог от нас откупиться - мы обещали удалить информацию, если сдаст еще десять педофилов. Такой был компромисс. В то же время, сами извращенцы понимали: если человек исчезал с нашей «доски позора», значит, он кого-то сдал. Он становился изгоем.

Евгений говорит, что в середине 2000-х на русскоязычных форумах появились две «звезды» тусовки. Один прятался под псевдонимом Taylor (см. «Конкретно»), другой - DEMOSFEN. Первый - автор подробной инструкции, как развести ребенка на секс. Второй писал эротические рассказы об «интимных отношениях» с детьми. При этом друг друга эти двое терпеть не могли. Вероятно, ревновали к славе внутри сообщества БЛ. (Внутри тусовки педофилы называют себя БЛ, бойлаверами, от английского boylover - любящий мальчиков). Они периодически писали друг про друга гадости. А однажды Демосфен назвал одного из мальчиков Тэйлора «колхозной рожей». Мол, тот совращает детей с улицы, чуть ли не беспризорников, а сам Демосфен имеет дело только с красивыми мальчиками, прошедшими кастинги. Это невероятно взбесило Тэйлора и вывело их конфликт на новый уровень. Вскоре после этого Демосфен оказался в полиции. Как сам он считал, его подставили, «подкинув» ему мальчика, который сразу же написал на него заявление. (См. «Прямая речь»). Следствие длилось около трех месяцев. Но в итоге дело было закрыто.

«ОН ОТКУПИЛСЯ, СЛИВ БАЗУ ЦЕЛОГО ПОДПОЛЬНОГО ФОРУМА»

Волонтерам долгое время не удавалось вычислить, кто скрывается за никнеймом Демосфен в реальном мире.

- Чтобы сбить всех с толку, он выдумал про себя легенду, которую сам же распространил. Якобы Демосфена зовут Виктор Феденев и он работает в крупной переводческой компании. Даже встречаясь с некоторыми педофилами в «реале», он так представлялся, чтобы запутать следы.

В какой-то момент, чтобы волонтеры от него отстали, Демосфен предложил сделку. Он тогда являлся администратором одного из форумов.

- Он от нас откупился - слил базу данных. Это был список никнеймов и электронных адресов, на которые зарегистрированы тысячи пользователей. Нам это помогало выявлять других педофилов. Демосфен сказал: забирайте базу, но не трогаете меня и моего друга Васю Зыкова (см. «Конкретно»).

И тем не менее спустя несколько лет личность Демосфена раскрыли. Сразу по нескольким каналам пришло подтверждение – это режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий. По словам Евгения, у группы есть материалы, которые могут быть предоставлены следствию.

- Мы еще тогда, десять лет назад, писали в правоохранительные органы о Белостоцком. Но никакого расследования не было!

ВСТРЕЧА В МЫТИЩАХ

Мы уже рассказывали: сам Белостоцкий родом из Челябинска.

По словам Евгения, сексуальный интерес к детям у будущего режиссера обнаружился еще в подростковом возрасте. Именно поэтому он после школы изначально поступил в медицинский институт (шел 1991 год).

- Планировал стать педиатром и получить доступ к детям, чтобы иметь возможность их осматривать, ощупывать. Но один из старших товарищей, разделявших «интересы», однажды объяснил Белостоцкому, что тот делает глупость. Мол, с кем общаются врачи? С больными. А вот я, говорит, работаю в кино. Там гораздо интересней. Во-первых, все здоровые, красивые, с гладкой кожей. Во-вторых, есть выбор. Они сами просятся! Белостоцкому эта идея настолько понравилась, что он тут же перевелся из медицинского вуза в институт культуры, на режиссерский факультет.

Учился заочно. При этом на местном телевидении организовал сразу две программы про детей. С одной из них (это было еще в середине 1990-х) отправился на фестиваль в подмосковных Мытищах. Белостоцкий как-то в интервью вспоминал, что там произошла судьбоносная для него встреча. Он пересекся с руководителем отряда «Каравелла» Ларисой Крапивиной - снохой знаменитого детского писателя Владислава Крапивина. Писатель создал этот отряд еще в середине 1960-х, когда уже работал в Свердловске журналистом и на досуге писал рассказы, повести. Детей в отряде он обучал журналистике, морскому делу, фехтованию. Прототипами героев некоторых книг Крапивина становились ребята из «Каравеллы». Писатель отошел от отряда еще в 1990-х, с тех пор всеми делами занималась жена его старшего сына.

Белостоцкий на съемках для "Каравеллы", 2001 г.

«Уже после фестиваля она (Лариса Крапивина, - Авт.) как-то нашла меня, позвонила и предложила поучаствовать в совместном проекте. Так я и начал снимать фильмы для «Каравеллы», - вспоминал Белостоцкий в интервью газете «Тюменские Известия».

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ

- И в советское время, и позже в «Каравеллу» часто наведывались гости со стороны, - продолжает Евгений. - Эмоциональные и романтичные произведения Крапивина нравились не только детям, но и многим взрослым. Появилось даже течение «крапивинистов» - поклонников писателя. Люди приезжали, объясняли, что хотели бы увидеть уклад отряда, действительно ли все так здорово, как написано в книгах. Увы, но среди гостей были и педофилы. В толпе они опознавали друг друга по каким-то незаметным знакам. Судя по всему, Белостоцкий, снимавший ребят из «Каравеллы» в короткометражках и игровых фильмах отряда, нашел среди таких «гостей» единомышленников.

В 2001 году Илья поступил во ВГИК - режиссерский факультет, курс Владимира Хотиненко. Начиная с 2005-го начал работать в «Ералаше».

Как вспоминал сам Белостоцкий, в то время он перестал снимать для «Каравеллы», но остался другом отряда.

- Летом «Каравелла» регулярно выезжала в Крым. Иногда совместно с подобными отрядами из других регионов, например, скаутским отрядом «Сполох» из Воркуты. Они ставили несколько палаточных лагерей на берегу моря или в горах. Какое-то время назад выяснилось, что и туда, в эти летние лагеря, приезжали «гости» - взрослые мужчины из разных стран. Зачем? Официально - поговорить, пообщаться с вожатыми, детишками. Эти люди были на машинах. И, к примеру, для лагеря нужно закупить в городе продукты. Кто-то из гостей вызывался помочь и говорил: дайте мне пару «пионеров» в помощь. Дальше мальчиков водили по городу, угощали мороженым, приглашали на пляж. Так, в 2007 году среди гостей оказались педофилы Дмитрий Б. (полные данные есть у редакции, - Авт.) и гражданин другой страны Тим Келли (см. «Конкретно»). Эта парочка многим казалась странной. Тим всюду возил с собой мальчика лет десяти, которого представлял своим сыном. На самом деле никаким сыном он ему не был. По крайней мере, кровным. Он был «зайцем» (так педофилы называют совращенных детей, - Авт.). По возрасту это школьник третьего-четвертого класса, но на пляже детского лагеря, где они часто бывали, он купался исключительно голышом.

Наш собеседник считает, что это делалось в надежде, что кто-то из «пионеров» последует примеру мальчика, а взрослые дяди будут их фотографировать.

- Посещал такие выездные лагеря у моря и режиссер Белостоцкий. Благо, «Ералаш» снимал немало роликов в Крыму и можно было воспользоваться служебной командировкой.

«ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»

С 2014 года «Ералаш» перестал привлекать Белостоцкого. Но сам режиссер продолжал прикрываться популярным киножурналом.

- Он ездил по детским лагерям где-нибудь в Краснодарском крае или в том же Крыму. Приезжает, обращается к администрации лагеря: я режиссер из Москвы, работаю в «Ералаше», член гильдии кинорежиссеров, давайте сниму с вашими ребятами фильм по известной книге? Те, естественно, не были против - такую активность можно записать в воспитательную работу, лишние очки заработать перед начальством. Так, Белостоцкий снял свою версию фильма «Повелитель мух», где мальчики порой должны быть почти голыми. (Роман Уильяма Голдинга выпущен в 1950-х годах. По сюжету на необитаемом острове в Тихом океане разбивается самолет, выживают только несколько мальчиков, которые со временем деградируют до дикарей, - Авт.). Были и другие короткометражки, снятые с детьми в разных лагерях. А что там при этом «за кадром» происходило - одному черту известно.

Белостоцкий на съемках фильма "Повелитель мух".

Волонтер рассказывает, что они с коллегами в какой-то степени удивлены, что Белостоцкий все-таки оказался фигурантом уголовного дела. До этого все их попытки привлечь внимание следствия к режиссеру «Ералаша» успехом не увенчались.

- По тем данным, которые есть у нас, Илья Белостоцкий не просто предпочитает мальчиков 13-14 лет, но еще и тяготеет к некоторым элементам садизма, - говорит Евгений. - Поэтому хочется надеяться, что на этот раз Следственный комитет доведет дело до конца.

Как сообщила «Комсомольской правде» директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, все материалы по «Демосфену», которые есть у них, в ближайшее время будут переданы в Следственный комитет.

Прямая речь

«Никогда не имел дел с чужими пацанами, предпочитая заводить собственных»

В распоряжении «КП» оказался текст одной из записей DEMOSFEN на закрытом форуме. Это сообщение появилось в июне 2005 года. Сразу после того, как было закрыто первое уголовное дело.

«В феврале месяце нынешнего года известный многим Simpleboy познакомил меня с пацаном. В принципе, я никогда не имел никаких дел с чужими пацанами, предпочитая заводить своих собственных. Моя первая большая ошибка заключалась в том, что я слишком поверил людям… Вторая моя ошибка - я имел неосторожность «засветить» зайца в очень небольшой компании людей, которым я доверял. В тот же вечер, в моем подъезде была организована засада, и пацана взяли вскоре после выхода из моей квартиры. Они все знали заранее…»

В отделении милиции школьник написал заявление о том, что «дяденька» его изнасиловал.

«Рано утром меня разбудил звонок в дверь. Заглянув в глазок, я увидел мальчика, а когда открыл дверь - передо мной стояли четыре человека, трое в форме и один в штатском. Не буду вдаваться в подробности моего задержания. В понятые участковый, словно специально, позвал старушку-консьержку, так что информация поползла по всему двору…».

По словам DEMOSFEN, несколько знакомых помогали ему материально, оплачивали адвоката. В списке педофилов, которым режиссер говорит слова благодарности - 8 человек, спрятанных за никами. В итоге он вышел сухим из воды:

«Уголовное преследование в отношении меня прекращено. Дело сдано в архив».

Конкретно

Кто на свободе, а кого посадили

1. Личность Тейлора сетевые волонтеры в итоге вычислили. Он психолог, живет в Ростове-на-Дону. Но получить фактические доказательства его «делишек» так и не удалось.

2. Василий Зыков, он же Василий Войц. Детскому психологу Войцу принадлежала турфирма, которая организовывала для российских детей выезды в лагеря на каникулы за границу. Там Войц со своими друзьями массово растлевали детей, вступая с некоторыми из них в половые связи. Вместе с Войцем также были арестованы владелец аффилированной турфирмы Максим Красов и двое вожатых, Олег Морозов и Евгений Липатов. Последний до этого уже бывал на принудительном лечении за педофилию. «Группу» сдала жена одного из извращенцев - она обнаружила у него в компьютере интимную переписку с 12-летним мальчиком. «Туристы» получили от 8 до 15 лет колонии.

Василий Войц.

Максим Красов.

3. Человек, называвший себя Тимом Келли, на самом деле уроженец Донецка Евгений Малков. Торговал детской порнографией, которую сам же и снимал дома с детьми из неблагополучных семей. В какой-то момент понял, что для прикрытия ему нужна собственная семья. Заключил фиктивный брак со спившейся женщиной и забрал ее маленького сына, официально его усыновив. Ребенка Малков совратил (его он и возил в «Каравеллу»). В 2011 году Малков получил 15 лет тюрьмы. Его близкий друг Дмитрий Б. находится на свободе. Этот человек занимает высокий пост в екатеринбургском подразделении крупного федерального банка.

Существует мафия извращенцев, которая покрывает своих?

- Многие считают, что педофилы - некая централизованная организация, которая при малейшей опасности бросается защищать своих членов. Деньгами. Связями.

- На самом деле, это сообщество - клубок змей, которых раздирает зависть, ревность и ненависть, - говорит Евгений. - Своих они отмазывают по одной простой причине - если оставить задержанного без поддержки, тот может потащить за собой всех, с кем знаком. Так что никакого «профсоюза» нет. По-настоящему мощная «крыша» есть только у богатых и обладающих властью.

- И при этом немало дел, которые в процессе расследования просто «рассыпаются»?

- Могу один характерный случай привести. В 2010 году в Санкт-Петербурге был задержан некий Андрей Смирнов, муниципальный депутат. Он еще в 1990-х организовал скаутский отряд «Царское село». Одна из «фишек» лагеря - дети любого возраста там должны купаться исключительно голышом, якобы для ЗОЖ. Судя по всему, у Смирнова были высокопоставленные покровители, которые бывали в его лагерях в качестве «гостей». Дело начали разваливать. И кто-то из честных силовиков организовал утечку в прессу: есть такой обвиняемый в педофилии и его прикрывают люди из Госдумы, высокие чины из разных ведомств. Когда СМИ подняли скандал, следствие наконец-то зашевелилось. «Гости» от Смирнова открестились. Депутата посадили на 12 лет, а остальных не тронули.

- То есть, многие дела доходят до реальных посадок только после подключения прессы?

- Была еще одна очень мерзкая ситуация. 2012 год. Мы следим за педофилом по прозвищу Лузга, который выкладывает на закрытых форумах много фотографий голых или полуголых детей. Мы пытались вычислить, где это могло быть, где он это снимает. Предположили, что это детский дом. Но нужно понять, где географически работает педофил. Мы скрупулезно отсматривали снимки, анализируя по местности, по погоде, по видам растений даже. В какой-то момент стало понятно, что это Самарская область. Сообщили в полицию в конце мая, но от нас отмахиваются. Продолжаем рыть. Наконец выясняем, что все происходит в Детском оздоровительном центре «Россия» под Самарой. Материалы нехотя берут. Но проходит июнь - и ничего. Проходит июль. Ничего. Мы все это время долбим полицию. Нам отвечают, что идет следствие. А Лузга продолжает выкладывать все новые фото и видео. Через него за время «следствия» еще три смены детей прошло! Тогда мы передали материалы журналистам. Только после этого началось движение. Лузгу взяли прямо на рабочем месте. Он оказался 33-летним вожатым Константином Дазиденко. Он установил видеокамеры в туалетах и спальнях, снимая мальчишек. Иногда по ночам, когда дети крепко спали, обходил спальни, откидывал одеяла, приспуская с пацанов трусики и делая несколько снимков. Фото-видео он продавал таким же извращенцам. (Выяснилось, что своими «съемками» Дазиденко занимался 9 (!) лет. В ноябре 2012-го педофил осужден на 15 лет колонии строгого режима, - Авт.).

- Что потом происходит с растленными детьми?

- По-разному. Кто-то из педофилов быстро теряет интерес к совращенному ребенку, когда он подрастает, и разрывает с ним отношения. Некоторые при этом подсказывают, что такими «отношениями» можно неплохо зарабатывать «на плешке». («Плешка» на сленге гомосексуалистов - место сбора людей нетрадиционной сексуальной ориентации, - Авт.). Часто такие дети потом пополняют ряды гомосексуальной проституции. Иногда бывает, что совращенные в итоге все-таки вырастают обычными людьми. Ну, насколько это возможно - нормальными. Пройти через такое - мощная психологическая травма. Насильственное изменение сексуальной ориентации. Многие, став взрослыми, сами занимаются тем же самым с детьми.