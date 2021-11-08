Сын Елены Яковлевой стал неузнаваем

Денис Шальных часто шокирует поклонников внешним видом Фото: СОЦСЕТИ

Единственный сын Елены Яковлевой, которого актриса родила в браке с Валерием Шальных, последние несколько лет увлекается бодибилдингом. Денис Шальных не вылезает из качалки и даже принимал участие в конкурсе красоты. А на днях молодой человек похвастался новыми переменами во внешнем виде.

Сын Елены Яковлевой удивил публику. Он стал неузнаваем. Не так давно Денис Шальных отказался от экстремальных стрижек, после чего отрастил длинную шевелюру. Кроме того Денис набрал мышечную массу. Сейчас он выглядит в разы крупнее, чем раньше, благодаря упорной работе в тренажерном зале.

По словам Шальных, спорт дает эффективный выход негативным мыслям и эмоциям. "Бодибилдинг - мой единственный вид селфхарма. Найдите свой похожий, в котором не фигурируют ножи и вещества", - делится он.

Сын актрисы не так давно обрел личное счастье. Он живет с 26-летней Светланой. Влюбленные обожают своих питомцев - трех котиков и собачку.

Они живут в квартире, которую Денису подарила родительница. Наследник звезды заявил, что финансово ему помогают мама и папа. По словам молодого человека, ему не стыдно брать деньги у мамы. Он к этому привык. "Понятия не имею, что будет в будущем. Никогда себя не видел в будущем. Я могу завтра сдохнуть, могу послезавтра. Живу настоящим. Хочу оставить свою маму без внуков, а себя - без детей", - говорит молодой человек.

Денис обожает животных, а в детстве мечтал стать ветеринаром, чтобы спасать зверей. "Большие собаки всегда жили «на участке», но отнюдь не на улице. Для многих это дикость, но псы в моей семьи спят и отдыхают наравне с человеком и сидят буквально за одним с хозяином столом, если пожелают, конечно. Здесь балом всегда правили собаки. И поверьте, что танцы на этом балу мы предпочтем любому королевскому приему", - рассказывал Шальных.