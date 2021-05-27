Сын Елены Яковлевой вколол в плечи парафин и показал фото

Сын актрисы Елены Яковлевой со школьных лет увлекался татуировками. Фото: Instagram.com

Актриса Елена Яковлева в браке с Валерием Шальных родила сына Дениса. Молодой человек со школьной скамьи увлекается татуировками. Тело и лицо эпатажного парня украшают многочисленный рисунки. Кроме того, он день и ночь пропадает в качалке, доводя свое тело до совершенства. На днях наследник звезд сделал признание.

Елена Яковлева души не чает в своем единственном сыне Денисе Шальных. Наследник звезды высшего образования не получил. Он проучился на режиссера три курса и бросил. В армию молодого человека не взяли из-за плоскостопия. Теперь он все дни проводит в качалке и играет в рок-группе. А также увлекается тату.

Молодой человек ведет блог, где хвастается своими достижениями. "Вкололи парафин в плечи, вроде получилось нормально", - сообщил он. Денис разместив в блоге фотографии, на которых позирует с обнаженным торсом, демонстрируя мощную мышечную массу.

Шальных поведал, что не намерен останавливаться на достигнутом. "Пару имплантов в икры надо еще", - отметил 28-летний парень.

Сын Яковлевой живет в квартире, которую ему подарила родительница. Наследник звезды заявил, что финансово ему помогают родители. По словам Дениса, ему не стыдно брать деньги у мамы. Он к этому привык. "Понятия не имею, что будет в будущем. Никогда себя не видел в будущем. Я могу завтра сдохнуть, могу послезавтра. Живу настоящим. Хочу оставить свою маму без внуков, а себя - без детей", - говорит молодой человек.

Денис обожает животных, а в детстве мечтал стать ветеринаром, чтобы спасать зверей. "Большие собаки всегда жили «на участке», но отнюдь не на улице. Для многих это дикость, но псы в моей семьи спят и отдыхают наравне с человеком и сидят буквально за одним с хозяином столом, если пожелают, конечно. Здесь балом всегда правили собаки. И поверьте, что танцы на этом балу мы предпочтем любому королевскому приему", - рассказывал Шальных.