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Звезды27 мая 2021 21:18

Сын Елены Яковлевой вколол в плечи парафин и показал фото

Денис Шальных часто шокирует поклонников эпатажным поведением
Ольга ЛИБГАРДТ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Сын актрисы Елены Яковлевой со школьных лет увлекался татуировками.

Сын актрисы Елены Яковлевой со школьных лет увлекался татуировками.

Фото: Instagram.com

Актриса Елена Яковлева в браке с Валерием Шальных родила сына Дениса. Молодой человек со школьной скамьи увлекается татуировками. Тело и лицо эпатажного парня украшают многочисленный рисунки. Кроме того, он день и ночь пропадает в качалке, доводя свое тело до совершенства. На днях наследник звезд сделал признание.

Елена Яковлева души не чает в своем единственном сыне Денисе Шальных. Наследник звезды высшего образования не получил. Он проучился на режиссера три курса и бросил. В армию молодого человека не взяли из-за плоскостопия. Теперь он все дни проводит в качалке и играет в рок-группе. А также увлекается тату.

Молодой человек ведет блог, где хвастается своими достижениями. "Вкололи парафин в плечи, вроде получилось нормально", - сообщил он. Денис разместив в блоге фотографии, на которых позирует с обнаженным торсом, демонстрируя мощную мышечную массу.

Шальных поведал, что не намерен останавливаться на достигнутом. "Пару имплантов в икры надо еще", - отметил 28-летний парень.

Сын Яковлевой живет в квартире, которую ему подарила родительница. Наследник звезды заявил, что финансово ему помогают родители. По словам Дениса, ему не стыдно брать деньги у мамы. Он к этому привык. "Понятия не имею, что будет в будущем. Никогда себя не видел в будущем. Я могу завтра сдохнуть, могу послезавтра. Живу настоящим. Хочу оставить свою маму без внуков, а себя - без детей", - говорит молодой человек.

Денис обожает животных, а в детстве мечтал стать ветеринаром, чтобы спасать зверей. "Большие собаки всегда жили «на участке», но отнюдь не на улице. Для многих это дикость, но псы в моей семьи спят и отдыхают наравне с человеком и сидят буквально за одним с хозяином столом, если пожелают, конечно. Здесь балом всегда правили собаки. И поверьте, что танцы на этом балу мы предпочтем любому королевскому приему", - рассказывал Шальных.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИЕлена Яковлева: досье KP.RU