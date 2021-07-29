У Елены Яковлевой сердце разрывается от безысходности: актриса сделала признание о сыне

Тело Дениса Шальных с ног до головы украшено татуировками Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Елена Яковлева в браке с Валерием Шальных родила единственного сына Дениса. Молодой человек вырос и не пошел по стопам знаменитых родителей. Он выбрал собственный путь.

К сыну Елены Яковлевой давно приковано повышенное внимание со стороны поклонников знаменитой актрисы. Денис Шальных отличается эпатажной внешностью - он с ног до головы покрыт татуировками. Конечно, есть те, кто спокойно принимает увлечение звездного отпрыска. Злопыхатели же неимоверно огорчают Яковлеву. Она признается, что у нее сердце разрывается за наследника. Но есть вещи, которые она не может изменить.

"Всех просто немного пугает и шокирует вид моего ребенка. Потому что Денис немножко подурил молодости - и с обилием татуировок, и со своими взглядами. Наверное, это всех и возбуждает", - объясняет звезда "Каменской" интерес публики в Денису.

Актриса признается, что сильно страдает из-за того, что публику интересуют татуировки ее сына. "Нет, чтобы с ним пообщаться, узнать, что помимо татуировок там есть еще замечательная душа, что Денис - замечательный и заботливый сын! Но это, по-моему, никого не интересует", - сокрушается знаменитость.

Она отметила, что ее ребенок - начитанный мальчик, в совершенстве владеет английским языком, занимается спортом. "Не колется всеми этими анаболиками, а сам, правильным питанием, достигает результатов. И он свободный человек, делает что хочет", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Елена Алексеевна переживает из-за того, что Денис бросил институт. "Поколение моего сына - это такое очень неудачное поколение. Они формировались в 90-е годы, когда все в известном смысле закончилось, когда все позакрывалось и когда некем было стать, кроме как пойти торговать на рынок", - размышляет знаменитость.

Яковлева винит себя в том, что ни она, ни супруг как родители не смогли быстро сориентироваться. "Мы, родители, растерялись. Не сумели поймать быстрые перемены, чтобы что-то сделать, как-то помочь детям. Мы сами были очень растеряны - так внезапно все рухнуло. Была надежда, что как-то все нормализуется и все пойдет на привычный лад, а оно ничего не нормализовалось", - вздыхает актриса.

В итоге Денис стал искать себя, но нигде не преуспел. "Для себя ничего не нашел и как-то так немножко заплутал. Когда мне задают вопросы: а почему вы не настаивали, чтобы он закончил, допустим, вуз, куда он поступил, - я еще и еще раз понимаю, что настоять было невозможно. И реально, действительно очень жалко, что он бросил институт на третьем курсе", - признается Елена Алексеевна.