9 ноября 2021 от коронавируса в России умерли 1211 человек

Очередной рекорд смертности больных коронавирусом установлен в России Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в России зафиксирован новый рекорд по количеству смертей от коронавирусной инфекции. По информации Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, медики зарегистрировали 1211 летальных случаев.

Таким образом, по состоянию на вторник, 9 ноября, жертвами коронавируса в России стали 249 215 человек.

Напомним, рекордную смертность среди больных коронавирусной инфекцией в России на прошлой неделе фиксировали трое суток подряд.

Так, предыдущий максимум установлен в четверг, 4 ноября. Он составил 1195 умерших. В среду оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за сутки в России было зафиксировано 1189 смерти от COVID-19. Во вторник, 2 ноября, скончались 1178 пациентов ковидных госпиталей, что также стало антирекордом.

Как ранее писал сайт kp.ru, еще полмиллиона человек может скончаться в Европе от коронавируса к февралю 2022 года, прогнозирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).