В Москве суд арестовал детского музыкального продюсера, обвиняемого в педофилии

Музыкального продюсера обвинили в тяжких преступлениях в отношении несовершеннолетних. Фото: Shutterstock

Ближайшие два месяца музыкальный продюсер Александр Разумовский, известный своими авторскими проектами на детском канале Art Kids TV, проведет за решеткой. В СИЗО он отправился прямо из Нагатинского суда Москвы, где во вторник, 9 ноября, ему была избрана мера пресечения.

- Под стражей он пробудет до 6 января, - сообщил сайту KP.ru собственный источник в следствии.

Обвиняют музыкального продюсера в тяжких преступлениях в отношении несовершеннолетних. По версии следствия, в течение полутора лет он неоднократно насиловал двоих мальчиков. Обоим нет и 14 лет. Дети уже прошли медицинские и психиатрические экспертизы и у следствия нет сомнений в правдивости их показаний.

А вот сам Разумовский вместе с адвокатами выбрал стратегию отрицания. Свою вину он не признает. Уже установлено с детьми продюсер познакомился во время съемок музыкального шоу. Взамен на интимную близость влиятельный шоумен обещал им поддержку. Правда вскрылась только после того, как мальчики рассказали все родителям.

- Детей он приглашал в свою квартиру в Москве и в загородный дом в Московской области, - добавил источник KP.ru.

До телепроекта Разумовский был создателем эстрадного детского коллектива «ФОРТУНА-ШОУ». Сейчас следователи проверяют его на причастность к другим подобным преступлениям.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Режиссер «Ералаша», которого обвиняют в педофилии, в поисках мальчиков гастролировал по детским лагерям. На какие ухищрения идут извращенцы, как их ловят и почему так мало дел доходит до суда, корреспондентам «КП» рассказал один из участников интернет-отряда «Дружина нравов».

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