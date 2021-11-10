Российский бизнес о новых ограничениях: QR-коды введут - так хоть ложись и помирай

Москва. Продажа кофе и еды навынос во время введения режима нерабочих дней из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вакцинированным - добро пожаловать, а непривитым вход воспрещен! Похоже, скоро это станет реальностью - по крайней мере, в некоторых отраслях. Правительство планирует составить список мест, которые смогут посещать вакцинированные по QR-коду в периоды ограничений.

- У тех, кто сделал прививку, шире выбор, как использовать свободное время в условиях ограничений, в том числе в нерабочие дни. Президент поручил обеспечить таким гражданам возможность посещать различные мероприятия или объекты, используя QR-код. Перечень таких объектов будет определен правительством и может быть расширен главой конкретного региона, - сказал премьер Михаил Мишустин на недавнем заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. - Предъявив QR-код, человек подтверждает, что он сделал прививку, у него есть сертификат. Это поможет снизить риски заражения в общественных местах.

Что это могут быть за объекты? Несложно предугадать, что в список могут попасть те места, которые у нас обычно и закрывают в периоды подъема заболеваемости – рестораны, фитнес-клубы и т. д. Сайт KP.ru попросил представителей разных отраслей поделиться своим мнением о новой инициативе правительства.

«Неделю локдауна пережить можно, вход по кодам - нельзя»

Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии:

- Для чего вводятся QR-коды? Для того, чтобы как можно больше людей прививались от коронавируса. Но если вводить их только для отдельных отраслей – фитнеса, ресторанов, отелей - то эту задачу выполнить не удастся. Потому что все остальные возможности у людей при этом остаются: летать на самолетах, отдыхать на курортах Краснодарского края. Человек может чем-то «заместить» занятия спортом, и он думает: пока поживем и без фитнеса, и без прививки, а потом все устаканится.

Поэтому наша позиция такая: если и делать вход по QR-кодам, то для всех мест, где человек может купить товар или получить услугу. Только это поможет ускорить вакцинацию. Иначе мы будем просто имитировать борьбу с заболеваемостью, убивая бизнес в отдельных отраслях.

В 2020 году наша отрасль потеряла больше 40% выручки - порядка 50 млрд рублей. Разорилось 25% компаний. По нашим оценкам, во время ноябрьских нерабочих дней отрасль потеряла от 4 до 5 млрд рублей. Но неделю локдауна, хоть и с трудом, пережить можно. Если же ввести вход по QR-кодам, то при такой системе фитнес теряет 80% выручки - подобное падение доходов ни одна компания пережить не сможет. Так что для нас введение кодов - практически то же самое, что и локдаун, только уже бессрочный.

В 2020 году из-за ограничений пандемии российская фитнес-индустрия потеряла больше 40% выручки. Фото: Иван МАКЕЕВ

И это при том, что индустрия фитнеса делает очень много для вакцинации и борьбы с пандемией. Мы пропагандируем здоровый образ жизни, и прививка, приобретение иммунитета, сюда тоже относится. Во многих фитнес-клубах в самых разных регионах открывались мобильные пункты вакцинации, где прививку могли сделать все желающие. Фитнес-клубы делают скидки вакцинированным. Мы соблюдаем все правила и ограничения, которые сами же для себя и установили: не меньше четырех квадратных метров на каждого посетителя, обязательные рециркуляторы воздуха. Так что фитнес на время локдауна можно было бы вообще не закрывать.

«Посещаемость торговых центров снизится на 70-80 процентов»

Дмитрий Москаленко, президент Российского совета торговых центров:

- Сейчас мы уже понимаем, что повсеместное использование QR-кодов, скорее всего, будет реальностью после окончания периода нерабочих дней. Хотелось бы, чтобы работа в этом направлении шла по калининградскому сценарию. Там текст постановления (о введении QR-кодов, - Ред.). был досконально проработан с представителями бизнеса, были даны четкие ответы на все основные вопросы, а сроки введения специально сдвигались, чтобы все успели подготовиться.

После окончания режима нерабочих дней мы прогнозируем спад посещаемости торговых центров на 70-80 процентов. Причем он будет вызван не только QR-кодами, но еще и страхом заражения.

В профессиональном сообществе, конечно же, идет обсуждение, какой сценарий может быть «меньшим злом»: периодические локдауны или внедрение QR-кодов. Многие склоняются к введению QR-кодов. С ростом темпов вакцинации это даст постепенное восстановление выручки и посещаемости ТЦ. Со своей стороны, мы активно поддерживаем мероприятия по вакцинации: в торговых центрах даже в период нерабочих дней были открыты прививочные пункты.

Снижение числа посетителей торговых центров будет вызвано не только QR-кодами, но еще и страхом заражения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Лучше снизить обороты, но работать»

Иван Корнеев, советник президента Союза музеев России:

- Посещение музеев по QR-кодам введено с 30 октября. Если судить по этим нескольким дням, то поток людей практически не изменился. Да и сами посетители с пониманием относятся к просьбе персонала предъявить QR-код. Поэтому нам лучше иметь дело с кодами, чем полностью закрываться на время локдауна. Когда ты закрываешь музей, работа встает, запускаться потом сложно. Так что даже если поток посетителей немного уменьшится, лучше снизить обороты, но все же работать.

Когда вводятся новые правила, то для нас главное, чтобы было четко прописано: кому можно посещать музеи, а кому нельзя. Потому что иногда из-за этого возникает недопонимание. Например, мы получили письмо из Министерства культуры, что в федеральные музеи можно пускать привитых иностранными вакцинами. А как быть, например, муниципальным или частным музеям, пока непонятно.

«Отрасль может рухнуть»

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России:

- Локдаун, конечно, очень серьезно ударил по нашей отрасли. Но с другой стороны, периоды падения прибыли в ресторанном бизнесе случаются регулярно. Например, майские праздники, когда стоит хорошая погода и все уезжают на природу – это для нас традиционно провальные дни. Поэтому к подобным вещам отрасль готова – конечно, если все это не затягивается на длительный срок.

А вот если для посещения кафе и ресторанов введут QR-коды, то это явно надолго. В таких условиях, особенно при нашем уровне вакцинации, отрасль может рухнуть. И у нас возникает логичный вопрос: почему опять мы? Почему всегда ограничивают работу именно ресторанов и некоторых других отраслей, а в магазины можно всем подряд? Почему во время ноябрьских локдауна в театры и музеи ходить было можно, а в рестораны – нельзя? Зачем закрывать общепит, если там соблюдаются все требования властей по вентиляции, социальной дистанции?

Поэтому, если мы действительно хотим подтолкнуть людей к вакцинированию, нужно вводить QR-коды везде. В общественном транспорте, аптеках, продовольственных магазинах. Кто не хочет прививаться, будет сидеть дома и заказывать доставку еды. А остальные будут вести обычную жизнь - ходить в кино, рестораны, торговые центры.

А если будет принято решение вводить QR-коды для отдельных отраслей, то надо хотя бы создать условия, чтобы они не потеряли последних клиентов. Вот пример: сейчас, если у человека есть антитела, но он переболел ковидом дома и не обращался в больницу, то он не может получить QR-код. Соответственно, он не сможет попасть в ресторан – это же нелогично. Также нужно значительно увеличить число пунктов ПЦР-тестирования, сделать эту услугу максимально дешевой и разрешить людям со свежим отрицательным тестом посещать кафе и рестораны.

А КАК У НИХ

Паспорта нету - ступай домой

В Евросоюзе с июля действует система «зеленых паспортов». Это электронный сертификат с QR-кодом, который получает каждый, кто привился от коронавируса или переболел. Документ действует шесть месяцев после болезни или прививки. «Зелёный паспорт» можно получить и по отрицательному ПЦР-тесту, но тогда он действует двое или трое суток в зависимости от условий конкретной страны.

Изначально эти сертификаты вводили для того, чтобы дать людям возможность беспрепятственно путешествовать: по QR-коду стали пускать в самолеты и поезда. Однако в некоторых странах пошли дальше и составили список мест, куда без «зеленого паспорта» вход воспрещен.

В Италии без QR-кода не пустят в поезда, междугородние автобусы, вузы, спортзалы и на любые массовые мероприятия, в том числе на открытом воздухе. Так что все эти десятки тысяч зрителей, которых мы видим на матчах чемпионата Италии по футболу, проходят на трибуны по QR-кодам.

В Греции без сертификата не пустят в торговые центры, банки, государственные учреждения и даже парикмахерские. А всех непривитых греческие власти обязали дважды в неделю сдавать ПЦР-тест, иначе их отстранят от работы.

Во Франции действует похожая система, причем недавно власти страны подложили антипрививочникам свинью: отменили бесплатные ПЦР-тесты. По отрицательному ПЦР-тесту в течение 72 часов вас пустят куда угодно, да только стоит он теперь 30 евро.

А вот в Израиле «зелёные паспорта» уже отменили. Страна ввела их одной из первых в мире - еще в феврале нынешнего года. По QR-коду стали пускать во все общественные места, от кафе и спортзалов до синагог. Это подстегнуло вакцинацию, заболеваемость пошла на спад и уже в начале лета власти решили, что QR-коды уже не требуются - и без них все нормально. Сегодня «зеленые паспорта» нужны израильтянам только для путешествий за границу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Любишь кататься – люби и прививаться?

В интернете поползли слухи, что скоро в России будут пускать в поезда дальнего следования только по QR-кодам. Пользователи публикуют в соцсетях сообщение, подписанное именем начальника управления информационных технологий Федеральной пассажирской компании по Ростовской области Михаила Жукова. В нем написано, что на все устройства контроля электронных билетов, которыми пользуются проводники, нужно установить программу для проверки QR-кодов. Делается это якобы «в соответствии с планируемым решением правительства РФ об обязательной проверке перевозчиком QR-кода пассажира».

Впрочем, в интернете в последнее время столько домыслов и страшилок на тему грядущих ограничений, что делать какие-то выводы пока рано. По крайней мере, никакой официальной информации о том, что оперштаб действительно готовит пассажирам такой сюрприз, на данный момент нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это смерти подобно»: представители бизнеса Екатеринбурга о введении QR-кодов

С конца октября многие заведения, среди которых кинотеатры, концертные площадки и салоны красоты, не смогут пускать к себе непривитых людей (подробно)