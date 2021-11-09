Пластический хирург – о «живом Кене», который после 60 операций стал Барби: «Джессика явно переборщила»

Бразилец Родриго Алвес, известный как «живой Кен», объявил у себя в соцсетях о том, что закончил свое перевоплощение в женщину и теперь его зовут Джессика.

Сомнительная метаморфоза завершена: некоторое время назад бразилец Родриго Алвес, известный как «живой Кен», объявил у себя в соцсетях о том, что, наконец-то, закончил свое перевоплощение в женщину и теперь его зовут Джессика. Родриго-Джессика - едва ли не самый ярый поклонник пластической хирургии в мире. За свои 38 лет он сделал больше 60 операций. После одной из них, кстати, что-то пошло не так и из-за осложнений тогда еще парень чуть не отправился на тот свет. Одержимый плохо понятной нормальным людям целью, сначала бразилец добивался сходства с куклой Кеном - бойфрендом Барби – а потом подумал-подумал и перекроил себя и в Барби. Правда, от стройной куколки у Родриго-Джессики Алвес – лишь блондинистые волосы. Остальное – выдающееся и даже пугающее. Во всяком случае, российские интернет-пользователи искусственной «красоты» не оценили. Большинство у не нравится, как новоиспеченная женщина улыбается с фото и видео губами-хинкалями, как пучит неестественно огромные глаза и демонстрирует огромный бюст. А многих вообще берет оторопь при взгляде на женскую ипостась Родриго.

Но Джессика о нелестном мнении суровых россиян не знает. Она готовиться к следующей – еще более сомнительной - операции. Когда точно, непонятно, но «оно», как называют бразильца (бразильянку) многие, хочет пересадить себе матку от донора и родить ребенка. Подобных операций в мире еще не делали. И чем она закончится – неизвестно.

- Такое количество операций, как сделал Родриго Алвес, может быть опасно для здоровья, - прокомментировал KP.RU пластический, реконструктивный и эстетический хирург, преподаватель Сеченовского Университета Павел Пиманчев. - Бразилец, однажды получив желаемое, понял, что с помощью ножа хирурга может переделать себя всего и подсел. Такие пациенты быстро привыкают к пластике и меняют себя снова и снова, но не всегда в лучшую сторону. В противовес бразильцу могу привести пример российского шоумена Егора Халявина (его называют «русским Кеном» - Ред.), которому пластика пошла на пользу. А Родриго, ныне Джессика, явно переборщила: ноги, бедра, ягодицы эстетически выходят за рамки общепринятых канонов красоты. Грудь не соответствует силуэту, утяжеляет тело и выглядит обвисшей. Нос маленький, тонкий, глаза широкие, губы большие. Джессика пример того, как не нужно делать пластические операции. Но ее еще можно привести в более эстетическую форму.

Что же касается операции по перемене пола, после нее обратной дороги нет. Она, по словам эксперта, необратима. Поэтому в России к таким экспериментам людей над собой относятся очень серьезно и ответственно. Прежде, чем менять собственную природу, пациент должен получить заключение врача-психиатра. Без него ни один хирург переделывать мальчика в девочку и наоборот не возьмется.

- Должна быть доказана сумасшедше-ядерная форма транссексуализма, - говорит хирург Пиманчев. – То есть психиатр должен доказать, что пациент будет страшно страдать и мучиться, если не сделает операцию. Ведь, если человек сменит пол, обратного пути нет. Даже ели он со временем одумается, медицина будет бессильна.

Интересно, Алвес когда-нибудь остановится? А если нет, во что он превратится лет через пять?