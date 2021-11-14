Как «ботаник» Андрей Вавилов стал самым богатым чиновником страны

В браке с Марьяной Цареградской у Вавилова родилось двое детей, в том числе дочь Гойя-Вивиан (на снимке). Фото: Instagram.com

Про бывшего сенатора и замминистра финансов Андрея Вавилова впору приключенческий сериал снимать - о том, как худосочный «ботаник» в очках превратился в лихого авантюриста, как раз пятнадцать он тонул в делах Следственного комитета, но ни разу даже глазом не моргнул - постоянно выходил сухим из воды. За это его даже прозвали тефлоновым - мол, ничего не пристает. Впрочем, сравнение хромает - деньги-то к нему очень даже приставали.

Бюджет страны носил в авоське

В столичный политико-экономический бомонд Вавилова привел Егор Гайдар. В середине 80-х Вавилов, в 24 года защитивший кандидатскую, трудился мэнээсом (младшим научным сотрудником) в Центральном экономико-математическом институте, а Гайдар вел там семинары по рыночной экономике.

Карьерный взлет начался у Вавилова в 1992 году, когда Гайдар занял кресло премьер-министра. Отец шоковой терапии доверил своему протеже пост первого замминистра финансов. Там, на 5-м этаже мрачноватого здания на Ильинке, Вавилов провел 5 лет, пересидев 5 министров. Не случайное совпадение для усердного пятерочника.

- Он пришел к нам в какой-то болоньевой куртке и ходил в ней, даже став замминистра, - рассказывала автору одна из в прошлом руководящих сотрудниц Минфина. - Зарплаты у нас тогда были небольшие, но даже на нашем фоне Андрей Петрович выглядел человеком, находящимся за чертой бедности. Манеры у него были под стать зарплате. Помню, еще в Верховном Совете России мы представляли годовой бюджет, и Вавилов, замминистра, мало того, что опоздал на полчаса, так еще и явился в грязной обуви - при персональной машине. А документы принес не в портфеле, а в какой-то авоське, с которыми в начале 90-х пенсионеры на рынки ходили. Это был бюджет страны!

Новый замминистра рвал все шаблоны - не такими в высоким ведомствах привыкли видеть больших начальников.

- Как мальчишка был, - вспоминает другая коллега Вавилова. - Бегал по лестнице через ступеньку, громко хохотал - была у него в эмоциях некоторая избыточность. После ввода акцизных марок, когда оказалось, что они дают существенный доход, прямо на совещании выскочил из-за стола и чуть ли не обниматься стал со всеми…

Среди коллег Вавилов зарекомендовал себя классным профессионалом, умеющим ухватить самую суть проблемы и быстро принять решение. Рассказывают, что это именно благодаря ему удавалось находить источники для латания бюджетных дыр. Один из таких источников - заимствования у коммерческих банков. Государство брало у банков кредиты под залог своих обязательств, а потом эти обязательства погашались, но уже по более выгодной для банка цене.

- Мы часто спорили с Андреем Петровичем по этому поводу, доказывали, что государство попадало в долговую яму, а банки без труда богатели, - рассказала бывшая сотрудница Минфина. - Впоследствии председатель Центробанка Сергей Дубинин в том числе и за эти схемы обвинил его в хищении $500 млн.

Задвинутым на макроэкономике аскетом Вавилов прожил до 1994 года. А потом его как подменили. Из однокомнатной квартиры в Люберцах перебрался в 4-комнатную в суперпрестижном доме на улице Косыгина. Стал появляться в неброских, но очень дорогих галстуках и костюмах, цена которых в разы превышала его зарплату. Кстати, и все инкриминируемые ему прегрешения перед законом, которые привели его в число богатейших людей России, начинаются с 1994 года.

Что же так круто изменило жизнь фанатика-счетовода? В том самом, 94-м году у него произошла судьбоносная встреча (историю любви к актрисе Марьяне Цареградской читайте здесь). Скорее всего, именно после нее он понял: ему необходимо гораздо больше денег, чем те, что он мог получить в министерской кассе.

День банкира

Сразу после развода с первой женой и женитьбе на Марьяне дела у Вавилова резко пошли в гору. На парламентских выборах 1995 года ему поручили финансировать черномырдинское движение «Наш дом - Россия». Годом позже он стал казначеем президентской кампании Бориса Ельцина. Для «стимуляции» банкиров Минфин отдавал им государственные ценные бумаги за 30% от номинала, а обратно выкупал уже за полную стоимость. «Семья» в долгу не осталась. Вавилов хоть и не стал главой Минфина, но приобрел такое влияние, что о руководителях этого ведомства стали иронично говорить: «Министр при первом заме Вавилове». Когда министры бывали в отъезде, рассказывали в Минфине, там шел сплошной «День банкира»: на пятом этаже у кабинета Вавилова было не протолкнуться - серьезные люди решали серьезные вопросы.

Он изменился. Приобрел лоск, научился непринужденно шутить, был на короткой ноге не только с политиками и бизнесменами, но и с представителями театральной богемы. Финансовые операции становились рискованнее, и это не оставалось незамеченным. В 1996 году в СМИ появились статьи о том, что его отношения с банками небескорыстны и что личное состояние финансиста насчитывает $120 млн - он стал самым богатым чиновником в России.

Пришлось уйти. 3 февраля 1997 года у дверей министерства взлетел на воздух его SAAB. Сам чиновник не пострадал, он находился на рабочем месте. Кто покушался и почему - осталось невыясненным. Одни говорили, что это его противники желали представить финансиста как человека, вокруг которого происходит какая-то уголовная возня, и убрать из Минфина. Другие - что взрыв инсценировал он сам, чтобы иметь убедительные объяснения ухода с госслужбы. Впрочем, Вавилов получил от нее с лихвой - дальше испытывать судьбу было небезопасно.

Деньги для «МиГов» исчезли мигом

Именно после нашумевшей истории с плакатами, призывающими жену вернуться, у бывшего «неподгораемого» зама, который к тому времени уже три года как расстался с госслужбой, начались неприятности.

- В 2000 году нам в комиссию принесли материалы на Вавилова, - рассказывал автору депутат Госдумы Борис Резник, в то время член парламентской комиссии по борьбе с коррупцией, который, к сожалению, уже ушел из жизни. - Речь шла о хищении 450 млн долларов из средств Минобороны.

После того как Вавиловым занялась парламентская комиссия, многие его сомнительные операции стали известны общественности. Выдача госкредита в $300 млн тонущему банку «Национальный кредит» - банк лопнул, деньги пропали. Передача долга Ирака и Ливии России ($8 млрд) банку МФК, куда Вавилов вскоре после Минфина ушел председателем. Дополнительный выпуск акций «Северной нефти», что позволило Вавилову овладеть контрольным пакетом компании... За несколько лет имя первого замминистра финансов фигурировало в 10 уголовных делах, но все они были прекращены.

Меховые королева и принцесса, мама и дочь Юлия и Софья Коломийцевы (Дилуа) в леопардовом прикиде. Попробуйте угадать, кто из них новобрачная. Фото: Instagram.com

В 2006-м удача, казалось бы, изменила своему баловню. Генпрокуратура реанимировала дело о хищении $231 млн, выделенных МАПО «МиГ» для производства истребителей. Деньги прошли через «вавиловский» банк МФК, но до авиаторов так и не дошли. По данным следствия, они «всплыли» на счетах офшорных фирм, связанных с «тефлоновым замом». Все ждали решения Совета Федерации о снятии с Вавилова сенаторского иммунитета, но снова рассосалось. Дело закрыли с формулировкой «за истечением срока давности» - такая формулировка была поставлена в отношении Вавилова на поток.

В 2010-м любимчик Гайдара и Черномырдина написал заявление о досрочном снятии с себя полномочий члена Совета Федерации и ушел в тень. Большую часть времени проводил в США, но из активной жизни не ушел - вел бизнес и в России, складывая деньги в собственном фонде на Каймановых островах.

Но нашумевшая новая свадьба на озере Комо в Италии, где Вавилов отмечал женитьбу на дочке российской меховой королевы, вновь вывела его из тени…

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