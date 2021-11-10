Карман наполовину пуст: 52% россиян обеднели за время пандемии

Сейчас многим категориям трудящихся повышают зарплаты. Но у некоторых это повышение остается номинальным, то есть не компенсирует рост цен Фото: Shutterstock

Более половины россиян на своем кармане ощутили влияние пандемии. При этом у 13% из опрошенных доход либо потерян полностью, либо очень серьезно пострадал. Счастливцев, чья получка незначительно, но увеличилась, в стране — 5%. Тех же, кто по-настоящему разбогател в кризис, среди нас только 1%. К таким выводам пришли аналитики банка «Открытие», опросив более тысячи трудоспособных жителей крупных городов.

Прогнозы народ строит упаднические. Каждый четвертый убежден, что ковид будет с нами навсегда. И лишь 13% верят, что окончание пандемии близко — в наступающем году.

Экономист Денис Ракша результаты опроса считает логичными.

- Почти половина россиян хуже жить не стала. Сейчас многим категориям трудящихся повышают зарплаты. Но у некоторых это повышение остается номинальным, то есть не компенсирует рост цен, - объясняет он kp.ru. - А в некоторых категориях, например, на стройках в тайге вахтовикам повышают зарплату в три раза, так как не могут найти рабочих. Кто-то живет с огорода, и делает больше заготовок, чем раньше. Кто-то по-другому организовал свой быт. Например, люди, которые перешли на удаленку, перестали тратить деньги на транспорт, на питание в столовой, они не покупают новую одежду, потому что некуда в ней ходить, не покупают заграничные турпутевки из-за закрытых границ. У них перераспределяются статьи расходов и за счет этого возникает экономия. За счет этой экономии даже при росте цен они могут не ощущать падения уровня жизни.

КОНКРЕТНО

Как пандемия изменила ваше финансовое положение?

Никак — 42%

Незначительно ухудшилось — 39%

Серьезно ухудшилось / потерял все доходы — 13%

Улучшилось незначительно — 5%

Улучшилось значительно — 1%

Когда закончится пандемия?

Ковид с нами навсегда — 25%

Будет длиться еще 3-5 лет — 21%

В 2022 году — 13%

Через 5-10 лет — 5%

Затрудняюсь сказать — 35%

Как пандемия изменила ваш образ жизни?

Не изменила — 45%

Чаще заказываю еду и другие товары онлайн — 23%

Меньше пользуюсь общественным транспортом — 21%

Чаще пользуюсь дистанционными услугами банков и перестал ходить в отделения — 17%

Впервые начал откладывать деньги на «черный день» — 14%

Теперь боюсь путешествовать — 12%

Теперь сильнее боюсь заболеть и меньше доверяю врачам — 10%

Стал больше путешествовать по России — 6%

Что вы ожидаете от пандемии?

Придется вакцинироваться и ревакцинироваться постоянно — 60%

Навсегда останется масочный режим — 36%

Появятся постоянные ковид-паспорта и QR-коды — 34%

Останется необходимость сдавать тесты на ковид при авиаперелетах — 29%

Термометрия в офисах сохранится — 16%

Какие приобретенные в пандемию привычки хотелось бы сохранить?

Уделять больше времени здоровью — 40%

Полностью вернутся к допандемийному образу жизни — 37%

Продолжать пользоваться услугами банка онлайн — 27%

Продолжать работать удаленно и заказывать товары онлайн — 26%

И дальше копить деньги — 24%

Сохранить онлайн-общение — 14%

Путешествовать по России и не пользоваться наличными деньгами — 13%

По данным Банка «Открытие».

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