Карман наполовину пуст: 52% россиян обеднели за время пандемии

Сейчас многим категориям трудящихся повышают зарплаты. Но у некоторых это повышение остается номинальным, то есть не компенсирует рост цен
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Более половины россиян на своем кармане ощутили влияние пандемии. При этом у 13% из опрошенных доход либо потерян полностью, либо очень серьезно пострадал. Счастливцев, чья получка незначительно, но увеличилась, в стране — 5%. Тех же, кто по-настоящему разбогател в кризис, среди нас только 1%. К таким выводам пришли аналитики банка «Открытие», опросив более тысячи трудоспособных жителей крупных городов.
Прогнозы народ строит упаднические. Каждый четвертый убежден, что ковид будет с нами навсегда. И лишь 13% верят, что окончание пандемии близко — в наступающем году.
Экономист Денис Ракша результаты опроса считает логичными.
- Почти половина россиян хуже жить не стала. Сейчас многим категориям трудящихся повышают зарплаты. Но у некоторых это повышение остается номинальным, то есть не компенсирует рост цен, - объясняет он kp.ru. - А в некоторых категориях, например, на стройках в тайге вахтовикам повышают зарплату в три раза, так как не могут найти рабочих. Кто-то живет с огорода, и делает больше заготовок, чем раньше. Кто-то по-другому организовал свой быт. Например, люди, которые перешли на удаленку, перестали тратить деньги на транспорт, на питание в столовой, они не покупают новую одежду, потому что некуда в ней ходить, не покупают заграничные турпутевки из-за закрытых границ. У них перераспределяются статьи расходов и за счет этого возникает экономия. За счет этой экономии даже при росте цен они могут не ощущать падения уровня жизни.
Как пандемия изменила ваше финансовое положение?
Никак — 42%
Незначительно ухудшилось — 39%
Серьезно ухудшилось / потерял все доходы — 13%
Улучшилось незначительно — 5%
Улучшилось значительно — 1%
Когда закончится пандемия?
Ковид с нами навсегда — 25%
Будет длиться еще 3-5 лет — 21%
В 2022 году — 13%
Через 5-10 лет — 5%
Затрудняюсь сказать — 35%
Как пандемия изменила ваш образ жизни?
Не изменила — 45%
Чаще заказываю еду и другие товары онлайн — 23%
Меньше пользуюсь общественным транспортом — 21%
Чаще пользуюсь дистанционными услугами банков и перестал ходить в отделения — 17%
Впервые начал откладывать деньги на «черный день» — 14%
Теперь боюсь путешествовать — 12%
Теперь сильнее боюсь заболеть и меньше доверяю врачам — 10%
Стал больше путешествовать по России — 6%
Что вы ожидаете от пандемии?
Придется вакцинироваться и ревакцинироваться постоянно — 60%
Навсегда останется масочный режим — 36%
Появятся постоянные ковид-паспорта и QR-коды — 34%
Останется необходимость сдавать тесты на ковид при авиаперелетах — 29%
Термометрия в офисах сохранится — 16%
Какие приобретенные в пандемию привычки хотелось бы сохранить?
Уделять больше времени здоровью — 40%
Полностью вернутся к допандемийному образу жизни — 37%
Продолжать пользоваться услугами банка онлайн — 27%
Продолжать работать удаленно и заказывать товары онлайн — 26%
И дальше копить деньги — 24%
Сохранить онлайн-общение — 14%
Путешествовать по России и не пользоваться наличными деньгами — 13%
По данным Банка «Открытие».
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