Заключенные помогут предпринимателям получить льготы от государства

По данным ФСИН, в России сейчас трудовую повинность отбывают всего 12,3 тыс человек. Фото: Shutterstock

Стране не хватает рабочих рук. И при этом почти полмиллиона человек маются от безделья. Это те, кто сидят за решеткой - то есть, в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Уж половину из них вполне можно было бы привлечь к труду.

Сами-то зеки совсем не против лишний рубль заработать и сменить обстановку, да только директора не рвутся их брать. Для того, чтобы коммерсанты стали сговорчивее, в этом году был принят закон: предприятие, нанимающее сидельцев, будет отнесено к категории социальных.

Чтобы попасть в эту категорию, не менее половины сотрудников должны составлять инвалиды, выпускники детдомов в возрасте до 23 лет, беженцы, малоимущие, многодетные родители, пенсионеры с предпенсионерами и даже бомжи! А платить им надо не менее четверти от всего фонда оплаты труда предприятия. И вот теперь в список добавили сидящих и отсидевших. На днях Минэкономразвития утвердил перечень документов, которые должны предоставлять работодатели для перехода в разряд социальных.

- Такие предприятия имеют ряд льгот, конкретное содержание которых определяется на региональном уровне, - пояснил kp.ru общественный помощник бизнес-омбудсмена по Москве адвокат Вячеслав Леонтьев.

Например, департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы выдает социальным предприятиям субсидию до 1 млн руб.

- Мы когда обсуждали эту меру с представителями ФСИН, выяснили, что много осужденных хотели бы поработать, - говорит Леонтьев. - Это и потерпевшим на пользу — осужденные получают возможность заработать и погасить долг или возместить ущерб. Но вряд ли это станет массовым явлением. Во-первых, довольно сильны предрассудки, которые мешают некоторым руководителям привлекать на свои предприятия осужденных. Хотя по закону ограничения действуют только в отношении образовательных учреждений (туда запрещено принимать сотрудников с судимостью) и в отношении должностей, связанных с государственной тайной. И работать осужденные могут не только на подсобных неквалифицированных работах. Ну вот бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев — по своей квалификации мог бы и управленческую должность занимать.

Кстати, сейчас Улюкаев работает в колонии библиотекарем.

- Второй момент, который тормозит трудоустройство осужденных, - продолжает Леонтьев, — это нехватка исправительных центров, где живут те, кому отбывание срока в колонии заменили на работы. Получается, что предприятию нужны рабочие руки, оно готово принять и осужденных, но вопрос в том, где они будут жить.

Сильны предрассудки, которые мешают некоторым руководителям привлекать на свои предприятия осужденных. Фото: Shutterstock

Сейчас, по данным ФСИН, трудовую повинность отбывают всего 12,3 тыс человек. А могло бы быть привлечено к труду по данным этого же ведомства 188 тыс. ФСИН видит решение проблемы в том, чтобы предприятия размещали свои производства прямо на зоне, чтобы далеко не возить работников.

КОГО НАПРАВЛЯЮТ НА РАБОТЫ

- Принудительные работы — это вид наказания, - говорит Леонтьев. - Его назначает суд за преступления малой и средней тяжести, как правило, не связанные с насилием, по которым срок наказания не превышает 5 лет. Например, уклонение от уплаты алиментов, некоторые ДТП, мелкие кражи, мошенничества. Кроме того, принудительными работами по ходатайству осужденного суд может заменить неотбытую часть наказания. Например, если человек отсидел половину или две трети срока, то при хорошем поведении оставшуюся часть он может провести не в колонии, а на работах. Причем работы назначаются не принудительно, а только с согласия осужденного.

На принудительные работы могут направить и тех, кто отбывает срок за серьезное преступление, но при условии, что оно совершено впервые.

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