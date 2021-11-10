Мария Аронова стала неузнаваема

Мария Аронова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мария Аронова разместила в блоге фотографию, на которой ее не узнать. Невероятно помолодевшая и похорошевшая звезда фильмов "Лед" и "Батальонъ" взбудоражила поклонников.

"Длинноволосая врываюсь обратно", - подписала яркий кадр Мария Аронова. Потрясенная публика в одни голос твердит, что актрису невозможно узнать. Она заметно похорошела с новой прической. Омолаживающий эффект позволил артистке даже не наносить макияж.

Стоит отметить, что причина невероятного преображения знаменитости может быть связана с тем, что она просто счастлива во втором браке с Евгением Фоминым. Много лет пара жила без росписи, а три года назад актриса решилась на официальную свадьбу и венчание.

Марию с ее нынешним мужем свел несчастный случай. Много лет назад Аронову обокрали. У нее стащили сумку со всеми сбережениями. Обратиться за помощью в этой ситуации она решила к начальнику транспортного отдела театра. Фомин незамедлительно отозвался на призыв и помог вернуть из украденного документы.

Актриса счастлива во втором браке с Евгением Фоминым. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мария на тот момент одна воспитывала сына от Владислава Гандрабура, работала на износ и, по ее признанию, была измучена. Фомин с большим теплом отнесся к мальчику и стал одним из главных людей в его жизни.

"Влад настолько надежный мужик, что моему мужу надо кланяться в пояс. Потому что без Жени я не вырастила бы такого парня, которому ты абсолютно доверяешь. Знаете, есть тренинги, когда один падает, а второй ловит? Так вот, у меня нет даже мысли, что меня не поймают", - делилась знаменитость.