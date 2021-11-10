Больше трети россиян поддержали предложение Гинцбурга о введении обязательной вакцинации

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за введение в России обязательной вакцинации от ковида. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за введение в России обязательной вакцинации от ковида. По мнению эксперта, эта мера поможет победить коронавирусную инфекцию. Сайт KP.Ru провел собственное исследование и узнал, а какие антиковидные меры считают эффективными сами россияне.

Мы задали вопрос «Как вы считаете, что может помочь победить коронавирус?» и выяснили, какие ограничения или нововведения опрошенные считают наиболее действенными.

Как оказалось, идею Гинцбурга о введении в стране обязательной вакцинации поддерживают 39% респондентов. Эта группа россиян считает, что справиться с пандемией помогут только прививки.

«Только вакцинация. Это самый действенный метод», - говорит один из участников исследования.

«Конечно, соблюдать нужно все меры обязательно, но кроме вакцинации ничто так надежно не защитит от этого вируса», - уверен другой.

«Вакцинация помогла остановить или облегчить течение многих болезней. И эта не исключение. Ковид никакой не уникум, он не работает по какой-то индивидуальной программе. Вакцинация, как и при гриппе, делает болезнь легкопереносимой, и заражение уже не приводит к осложнениям», - говорит третий.

Также респонденты перечислили и другие меры, которые, по их мнению, помогут справиться с пандемией.

4% опрошенных считают, что эпидемиологическая ситуация улучшится, если большинство россиян перевести на удаленку. 3% уверены, что справиться с болезнью поможет ужесточение контроля за соблюдением масочного режима. А 2% выступили за допуск в любые общественные места и транспорт только по QR-коду.

Нашлись и те, кто считает, что коронавирус рано или поздно пройдет сам.

«Вирус пройдет сам собой, но время еще не подошло для того, чтобы он закончился. Надо просто немного подождать», - считает участник опроса.

При этом больше половины опрошенных – 52% - заявили, что не верят в победу над коронавирусом, по их мнению, ковид останется с нами навсегда, и никакие меры не способны исправить ситуацию.

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