Почему после нерабочих дней в России продолжает расти смертность от ковида

На вторые сутки после окончания периода нерабочих дней, объявленных по всей стране, в России установлен очередной страшный антирекорд: от ковида умерло 1211 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

На вторые сутки после окончания периода нерабочих дней, объявленных по всей стране (в отдельных регионах такой режим сохраняется), в России установлен очередной страшный антирекорд: от ковида умерло 1211 человек.

- Пока эффект от дополнительных выходных мы увидеть не можем, он будет отсроченным, - сообщил главный инфекционист Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов, выступая во вторник, 9 ноября, на пресс-брифинге в рамках Международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика – 2021». - В любом случае сегодня очень актуальны практически любые противоэпидемические меры. В первую очередь это касается ношения масок, ограничения массовых мероприятий и, конечно же, самая важная мера - вакцинация.

Прививка защищает и от распространения вируса, и от тяжелого течения инфекции, в том числе, вызванного новым, более агрессивным Дельта-штаммом, подчеркнул врач.

ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА В БОЛЬНИЦАХ, МИЛЛИОН ПО ДОМАМ

По словам профессора Чуланова, сейчас ситуация остается напряженной. Эксперт озвучил последние данные:

- для лечения больных с ковидом на сегодня в стране оборудовано более 300 тысяч коек. Это рекорд за все время эпидемии, на 30 тысяч больше, чем в предыдущую волну COVID-19;

- более одного миллиона человек по официальным данным сейчас лечатся от инфекции амбулаторно (на дому);

- более 250 тысяч россиян проходят лечение от ковида в больницах.

ДВЕ ГЛАВНЫХ ПРИЧИНЫ НАРАСТАНИЯ ЭПИДЕМИИ

Главный инфекционист Минздрава отметил, что, судя по всему, третья волна эпидемии в России «плавно переросла в четвертую». В большинстве регионов продолжается нарастание случаев инфекции.

По мнению доктора Чуланова, главных причин нынешней вспышки две:

1) Недостаточное количество привитых.

Считается, что эффект вакцинации при Дельта-штамме начинает становиться заметным при доле привитых не менее 65-70%.

2) Изменения самого возбудителя инфекции.

Мутировавший вирус может не только вызывать более стремительное течение болезни и ухудшение состояния пациентов, но и приобрел способность частично уходить от нейтрализующих антител переболевших и привитых, напомнил врач.

Именно поэтому вакцинированные сегодня чаще заражаются и могут передавать вирус по цепочке, что особенно опасно для непривитых.

Так что, пока у нас не вакцинировано большинство населения (тогда заражение перестанет быть смертельно опасным, и передача вируса постепенно будет сходить на нет) очень важно продолжать соблюдать меры барьерной защиты, призывают эпидемиологи. Прежде всего речь идет о масках, респираторах и соблюдении дистанции.

В ТЕМУ

Насколько точны экспресс-тесты на антиген коронавируса?

Такие тесты применяются сейчас в рамках эксперимента в московских школах - для проверки, не заразились ли коронавирусом ученики. Кроме того, тестирование можно пройти бесплатно в столице в МФЦ, поликлиниках, некоторых торговых центрах и других оживленных местах. Подобные тесты предлагают платно и многие коммерческие медицинские лаборатории. Биоматериал, как и для ПЦР-теста, берется ватной палочкой из носа пациента.

Однако положительный результат теста на антиген коронавируса (часто этот анализ называют «экспресс-тестом») не приравнивается к подтвержденному диагнозу COVID-19. Почему, объяснил на пресс-брифинге в рамках конференции замдиректора Центра стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства, кандидат медицинских наук Герман Шипулин.

Во-первых, по словам эксперта, чувствительность экспресс-тестов (они выдают результат в течение 15-20 минут) существенно ниже, чем у классического ПЦР-теста: почти в тысячу раз. Это значит, что «быстрый» тест способен выявить фрагменты белков коронавируса (антигены) только на самом пике вирусной нагрузки. В то время как ПЦР позволяет обнаружить инфекцию и при более низкой концентрации вируса.

Поэтому, в частности, в школах тесты на антиген могут быть эффективны, только если применять их не реже, чем каждые три дня, подчеркнул Герман Шипулин. Иначе очень велика вероятность пропустить случаи инфекции.

- Вторая проблема - специфичность экспресс-тестов. По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, 30% тестов на антиген коронавируса при использовании давали ложноположительный результат. Это очень много, - отметил Герман Шипулин.

Словом, общепризнанно «золотым стандартом» диагностики COVID-19 был и остается ПЦР-тест, заключил эксперт.

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