Изменившаяся внешне после тяжелой болезни Лариса Гузеева появилась на публике

Лариса Гузеева. Фото: Первый канал

Лариса Гузеева спустя два месяца после тяжелой болезни вернулась на работу. О том, что ее коллега по шоу "Давай поженимся!" снова в строю, поведала главная сваха страны Роза Сябитова.

"Этот день наступил! Мы продолжаем снимать программу «Давай поженимся». Скоро вы увидите нашу любимую Ларисочку! И мы будем с новым напором делать интересные программы", - сообщила Роза Сябитова в блоге.

Работа над шоу на Первом канале была приостановлена в связи с болезнью Ларисы Гузеевой. Артистка угодила в реанимацию вскоре после возвращения из детокс-клиники в Крыму. Тест на ковид показал положительный результат, а затем у Гузеевой начались проблемы с дыханием и почками, она лежала в кислородной маске.

Состояние звезды было тяжелым. Ее откачивали редким и дорогим лекарством. Когда она покинула стены больницы, то была очень слаба, ей понадобилась реабилитация.

Звезда "Жестокого романса" недавно пожаловалась, что сильно подурнела во время болезни. "Я сейчас страшная невозможно. Осталось дождаться, когда смогу выйти на улицу..." - делилась знаменитость.

К слову, признавалась она и в том, что инфекция сильно изменила ее жизнь. "Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым, отвечать за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было «до». Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий", - делилась актриса.

Но больше всего ее огорчают сплетни. "Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим от ковида я не встречала. Нормальный человек это понять не может. Особая ненависть и злоба к людям публичным... Людоеды, остановитесь, мы не делаем за счет государства пластические операции, притворяясь больными, мы не получаем денег за то, что лежим в больнице. Я не собираюсь никого агитировать прививаться. Это не моя миссия... Людоеды", - не сдерживает себя артистка.