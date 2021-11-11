«Игра в коронавирус»: ученые поняли, что заставляет людей не верить в реальность пандемии

Для удобства обоснования своего поведения очень легко использовать конспирологическую платформу: «Да вас всех просто обманывают!». Фото: Shutterstock

Коронавирус поставил в России еще один печальный антирекорд. За последние сутки в стране умерли от ковида 1 239 человек - снова больше, чем в любой другой день за эту пандемию (заболели 38 058 человек, число выявляемых новых случаев снижается). Предыдущий максимум продержался ровно один день. Эксперты называют одной из самых веских причин такой большой смертности крайне низкий уровень вакцинации от ковида. По официальным данным в России привиты 57 256 745 человек.

При этом одно из популярных убеждений, которое останавливает людей на пути в прививочный пункт, по-прежнему остается теория заговора. О том, что пандемия – выдумка мировых властей с целью контролировать обывателей, а коронавируса не существует, начали говорить еще на старте пандемии в 2019-м году. Были и такие мнения, мол, коронавирус - это биологическое оружие, разработанное в китайской лаборатории.

СКЛАДНО ИЗЛАГАЮТ!

Ученые из Нидерландов провели исследование, в котором в течение 8 месяцев отслеживали состояние здоровья и уровень благополучия почти 6 тысяч человек, которые верили, что все происходящее вокруг – только злая шутка, придуманная для того, чтобы навредить людям. Результаты исследования, опубликованные в журнале Кембриджского университета, показали, что одним из основных свойств теорий заговора является то, что они очень последовательны, даже при том, что изначальное предположение может быть совершенно диким, не соответствовать логике и научным данным. Именно поэтому такие теории оказывают влияние на эмоции и поведение людей, и это приводит к печальным последствиям.

Оказалось, что сторонники теорий заговоров намного реже проходили тестирование на коронавирусную инфекцию. Люди с таким конспирологическим мышлением реже соблюдали противоэпидемические меры, не носили маски и не соблюдали дистанцию, не проходили вакцинацию. Разумеется, как и следовало ожидать, они все же заболевали коронавирусной инфекцией, в которую не верили.

- Результаты свидетельствуют о том, что убеждения в заговоре связаны с множеством негативных жизненных последствий в долгосрочной перспективе, - утверждают авторы научной работы.

Такими последствиями для любителей конспирологических заговоров, по результатам исследования, стали: сама болезнь, потеря работы, безденежье и социальная изоляция. В опубликованных документах ничего не говорится о том, были ли случаи смерти среди заболевших ковидом любителей разоблачать заговоры. Хотя, впрочем, их «единомышленников» это все равно не переубедит, как показывает практика. Они почему-то продолжают считать, что лично их это никак не коснется.

Сторонники теорий заговоров намного реже проходили тестирование на коронавирусную инфекцию. Фото: Shutterstock

«КАК ХОЧУ, ТАК И ХОЖУ»

- Приверженность к конспирологическим идеям рождается по многим причинам, связанным с особенностями личности, - говорит kp.ru Марина Розенова, доктор психологических наук, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета. – Например, это может быть «эгоцентризм мышления», то есть невозможность понимать ситуацию с другой, отличной от собственной точки зрения. Это препятствует освоению простых правил общественной безопасности в период пандемии: носить маску в публичных местах и сохранять дистанцию. В результате каждый действует только как ему удобно, игнорируя потребности и безопасность других людей. А для удобства обоснования своего поведения очень легко использовать конспирологическую платформу: «Да вас всех просто обманывают!».

В МГППУ в августе – октябре 2021 года прошло полевое исследование. Выборку составили 98 человек. Людей, находящихся в транспорте, магазинах, других местах массового скопления, спросили: «Почему вы сейчас без маски?».

- Больше 70 процентов ответов носили выраженный эгоцентрический характер: «Мне так удобно», «Я переболел», «Я привился», «Как хочу, так и хожу». То есть, в ответах доминировала позиция «для себя», без малейшего учета и принятия во внимание других людей. Такая позиция характерна для детей до 7-8 лет, когда они еще не могут оперировать более объективным мышлением, что подразумевает умение посмотреть на ситуацию глазами других людей, - продолжает Марина Розенова.

БУДУЩЕЕ СТРАШИТ

Ответ на вопрос «почему мы цепляемся за теории заговоров и держимся за них даже в ущерб себе?» можно дать лишь отчасти. Чтобы объяснить этот феномен полностью, нужно провести масштабное исследование.

- На уровне познания и мышления верить в заговор проще, чем здраво и активно самому анализировать и рассуждать. Частично это защитная психологическая реакция для упрощения ситуации и снятия с себя ответственности. Особенно этому привержены могут быть люди с низким или некачественным уровнем образования или не очень сильным интеллектом, - считает психолог.

Кроме того, давно известен феномен «футурошока» или «страха будущего», когда человек в периоды кризисов и катастроф справляется с возникшей паникой, оперируя к «высшим» силам, в том числе к «идеям заговора».

- Недавний пример - период распада Советского Союза. Людям приходилось переживать одновременно много радикальных изменений и тогда очень многие стали «искать спасения» в экстраординарных возможностях, которые якобы есть у какого-то человека. Люди бросались заряжать воду у Чумака или Кашпировского, - говорит эксперт. - Некоторым людям бывает сложно найти опору, когда их жизнь меняется кардинально, а конспирология упрощает ситуацию. Чтобы понять, что происходит, уже не надо прикладывать много усилий, критически оценивать источники информации, думать самому, а значит и ответственность за происходящее можно полностью переложить на кого-то другого. Заманчивость конспирологии состоит еще и в том, что она хитро вплетает в себя объективные факты, и нужны сильные аналитические способности, изощренный ум, чтобы найти в кривой логике «разоблачителей мировых заговоров» уязвимые места.

Кроме того, иметь такую точку зрения - это значит принадлежать к определенной группе людей, иметь единомышленников, что само по себе повышает самооценку человека. Он не чувствует себя одиноким, а это тоже помогает справляться со страхами и тяжелыми переживаниями.

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