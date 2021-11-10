Умершая в нищете и полном забвении актриса Валентина Малявина сильно мучилась

Актриса Валентина Малявина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валентина Малявина скончалась в доме престарелых на 81-м году жизни. Первая жена Александра Збруева полностью ослепла, жила в нищете и полном забвении. А ведь когда-то звезда фильма "Иваново детство" слыла первой красавицей и ей рукоплескали миллионы.

Валентина Малявина последние годы жизни провела в доме престарелых. Звезда фильмов "Дневные поезда", "Король-олень" и "Осенние соблазны" совсем оглохла и ослепла. Она не принимала себя, сильно страдала, оказалась жертвой мошенников, которые переписали ее квартиру на себя. Тогда женщина сильно пила. А все из-за неудач в личной жизни.

Ее первым мужем оказался Александр Збруев. 17-летняя Валентина влюбилась без памяти, а когда забеременела, пара расписалась. Но мама Малявиной настояла на аборте. "Последнее, что я помню - иглу, входящую мне в вену. После этого отключилась. А когда проснулась, то беременной уже не была. Эта трагедия все перевернула в моей жизни - я поклялась, что больше никогда не буду иметь детей. Мне было так больно, что сердце разрывалось, я не спала ночами", - признавалась артистка.

Ее брак со Збруевым рухнул. "Он тогда сильно меня избил, - делилась актриса. - Мы потом еще какое-то время прожили вместе, но былых отношений уже вернуть не смогли".

У звезды было много романов. Благодаря Андрею Тарковскому она познакомилась с Александром Кайдановским. Между ними вспыхнул бурный роман. Шесть лет они провели вместе, но расстались.

Одним из почитателей таланта и красоты артистки оказался юный Станислав Жданько. "В вечер его смерти мы повздорили. Он вышел из себя, а я подлила масла в огонь - начала пить вино прямо из бутылки, хотя обещала никогда не употреблять. А потом спокойно вышла из кухни. Через час я вернулась, а там лежал Стас...", - рассказывала актриса. Малявину посадили за убийство, приговорив к девяти годам лишения свободы.

Выйдя на свободу, ее жизнь покатилась по наклонной. Квартира актрисы в центре Москвы заполнилась собутыльниками и случайными знакомыми. Один из них толкнул Малявину, та неудачно ударилась головой и в результате травмы потеряла зрение.

"Она была прелестной актрисой, красивой, талантливой, но жизнь трагически сложилась. У нее от огромной радости, которую она испытывала в жизни, произошел такой перелом, когда она подала и падала в бесконечную яму, в какую-то пропасть… И жизнь закончилась трагически", - поведал Збруев

Знаменитость похоронили на Троекуровском кладбище в узком кругу. "Она была уже совсем слепая. За ней ухаживали, но это была уже не жизнь, а шло к тому, что все закончилось. Она обладала некоторыми болезнями. Она в какой-то момент выпала из жизни и стала глубоким инвалидом, но была потрясающая, замечательная актриса", - цитирует Збруева "Пятый канал".