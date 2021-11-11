Володин оценил идею принять «белорусских» беженцев в России

Вячеслав Володин. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Отвечая на вопрос журналиста kp.ru, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил идею принять в России беженцев, скопившихся на границе Белоруссии и Польши.

— Беженцев надо доставить туда, куда они хотят. Они хотят в Германию — к тем, кто пообещал их принять и бросил, — заявил спикер Госдумы в ходе встречи с корреспондентами ряда российских СМИ, включая и «Комсомолку».

Также Володин затронул этот вопрос в своём телеграм-канале:

— Причина происходящего многолетний политический курс США и Евросоюза в отношении Ближнего Востока. Большая часть беженцев выходцы из стран, куда вводились войска НАТО, чтобы строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты. Ливия, Ирак, Сирия ни одно из этих государств не выиграло от международной экспансии Запада. И теперь граждане этих стран вынуждены искать убежища, — сообщил Председатель ГД.

По его словам, в этой ситуации было бы правильно, чтобы международные организации (Совет Европы, ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламент) перестали перекладывать ответственность и помогли беженцам.

Напомним, последние дни несколько тысяч выходцев с Ближнего Востока пытаются пешком преодолеть заградительную полосу между двумя славянскими государствами. Однако европейские пограничники не пускают их на Запад, и этот «миграционный кризис под Гродно» серьёзно осложнил отношения между Варшавой и Минском.

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