Володин обвинил ЕС в двойных стандартах из-за отношения к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией

Вячеслав Володин / Фото: Юлия Зырянова/ТАСС

Евросоюз применяет двойные стандарты в ситуации с мигрантами с Ближнего Востока, которые через Белоруссию стремятся попасть в Европу, написал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Евросоюз не спешит помогать Белоруссии в этой ситуации, как это делалось, например, в отношении Турции или Италии. Наоборот. Польша с их согласия и вопреки всем гуманистическим ценностям применила газ и огнестрельное оружие против людей, - написал Володин. - Заявлений с осуждением подобных радикальных действий мы не слышим. Вместо этого — бряцают оружием и грозят санкциями Белоруссии. Что это, если не двойные стандарты?".

Спикер Госдумы напомнил, что наплав мигрантов идет в основном из стран, куда НАТО вводило войска, чтобы "строить демократию", то есть обострение обстановки связано именно с политическим курсом США и Евросоюза.

Володин призвал международные организации не перекладывать ответственность на Белоруссию и организовать помощь беженцем. Он подчеркнул, что Россия в этой непростой ситуации окажет помощь Белоруссии, чья позиция "заслуживает уважения".

Как ранее писал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 8 ноября, многочисленная колонна мигрантов двинулась из Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ. После неудачных попыток прорвать заграждение из колючей проволоки мигранты разбили палаточный лагерь на нейтральной территории.

Министр обороны Польши заявил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы. Правительство Литвы приняло решение о введении режима чрезвычайного положения в районах, граничащих с Белоруссией.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Минск "раскручивает опасную спираль эскалации" отношений с Евросоюзом, и пригрозил Белоруссии санкциями из-за ситуации с мигрантами на польской границе.