Почувствуйте разницу: России и Белоруссии грозят санкциями за «завоз» беженцев в Европу, а Турция 6 лет назад лишь заработала на мигрантах

Разбухающий с каждым днем своим масштабом и угрозами в адрес Минска, а теперь и Москвы, кризис с беженцами на белорусско-польской границе принимает для Запада принципиальный характер: Лукашенко надо сломать. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Разбухающий с каждым днем своим масштабом и угрозами в адрес Минска, а теперь и Москвы, кризис с беженцами на белорусско-польской границе принимает для Запада принципиальный характер: Лукашенко надо сломать. Иначе что получается? Захотел Батька, и насолил по первое число Польше, а в ее лице и Евросоюзу, да и выше бери - всему коллективному Западу. Надо его, диктатора-тирана, в асфальт закатать. Чтобы понял, куда полез, а другие увидели, что может быть с подобными международными нахалами.

Именно так встал вопрос: кто кого. И вот уже председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила в Вашингтоне «добро» и поддержку для введения новых санкций против Белоруссии. А считающееся весьма информированным агентство Bloomberg поведало, что в декабре будет принято решение о возможных санкциях против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании, которые, дескать, беженцев в Минск и поставляют.

Угроза в адрес российского перевозчика экспертами рассматривается как попытка «взять на фук» - уж слишком накладными для США и Евросоюза станут ответные санкции против их авиакомпаний. Пусть на глобус лишний раз взглянут, прежде чем угрозы придумывать. Реакция нашего МИД уже последовала: не забывайте о взаимности.

Но кризис с мигрантами уже зашел далеко, и, как ожидают сами поляки, будет ужесточаться. И ответ этому может быть только один - он нужен самим полякам, а теперь и поддержавшему их руководству ЕС.

Их непреклонная принципиальность в том, чтобы не допустить к себе несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока, сразу заставляет вспомнить миграционный кризис в Евросоюзе 2015 года.

Тогда в Европу попали около двух миллионов мигрантов (а они из стран, разрушенных демократическими борцами с тираниями, все нелегальные). Еще несколько миллионов сирийцев, иракцев, курдов, и представителей других «осчастливленных» наций осели в Турции в ожидании возможности попасть в благополучные страны Запада. В итоге ЕС договорился с Эрдоганом, который поначалу никакого желания ставить барьеры страждущим попасть в Европу не проявлял, чтобы тот все-таки попридержал их у себя в Турции. И для этого Брюссель выделил ему 6 миллиардов евро.

Но масштабы нынешнего кризиса несопоставимы с прошлыми. Несопоставимы они и с тем, что сейчас происходит с беженцами в других странах Европы. Посол России в Англии Андрей Келин напомнил, что с начала года в этой стране уже были приняты 20 тысяч мигрантов, перебирающихся через Ла-Манш. На белорусско-польской границе - от 2 до 4 тысяч беженцев, включая женщин, детей стариков. Вот только представим: поляки принимают их и, по договоренности с богатой Германией, переправляют туда, куда они рвутся. Вот это была бы мощнейшая «мягкая сила», которая Батьку выставила бы в весьма неприглядном свете: гуманный Евросоюз принимает ближневосточных беженцев, не желающих оставаться в тоталитарной Белоруссии… Тогда, поняв, что его «хитрость» играет против него же, Лукашенко перестал бы строить на границах козни своим соседям.

Однако такой вариант возможен, если руководствоваться гуманными соображениями и человеческим состраданием. Польше, а теперь, видно, и всему ЕС важно в данном случае проявить не человеколюбие и гуманизм, а непреклонную политическую волю. Такая вот «демократия без человеческого лица». Даже Святой Престол осудил насилие в отношении беженцев на польской границе и призвал европейские власти взять на себя ответственность в вопросах мигрантов и беженцев. Казалось бы, для насквозь католической Польши как можно не прислушаться к Ватикану? Но нет, стоят на своем: дадим слабину, Лукашенко запишет это как свою победу.

На наших глазах за последние несколько дней в центре Европы стремительно построили политический и гуманитарный тупик. Невзгоды беженцев, ночующих с детьми при минусовых температурах в лесах, никого не волнуют. Есть дела поважнее - «дожать» режим Лукашенко, который не удалось свергнуть прошлым летом с помощью цветной революции. И никаких переговоров с ним, только сила и натиск. Если разговаривать, то исключительно с Москвой - пусть повлияет на своего «протеже».

«Никто не хотел уступать» - эта формула заведомо плоха для попытки предотвратить гуманитарную трагедию. Сильный в подобных ситуациях доказывает свое превосходство великодушием, а не избиением «нарушителей» пограничного режима. Когда эта история все-таки закончится, дай бог благополучно, мы будем больше знать и о поляках, и о политических повадках лидеров ЕС.

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