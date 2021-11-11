Проведет в больнице минимум две недели: В окружении актрисы Елены Сафоновой рассказали о ее состоянии после аварии

Звезда фильма «Зимняя вишня» и череды его продолжений, 66-летняя актриса Елена Сафонова, серьезно пострадала в аварии. Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Звезда фильма «Зимняя вишня» и череды его продолжений, 66-летняя актриса Елена Сафонова, серьезно пострадала в аварии. После лобового столкновения двух авто артистку доставили в НИИ Склифосовского.

Известно, что Сафонова - водитель с более чем 30-летним стажем. Днем в среду, 10 ноября, актриса ехала на скромном «Хендай» по проспекту Мира. И тут вдруг со встречной полосы в нее влетает другая иномарка.

- Сидевшая за рулем «БМВ» 21-летняя девушка не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, - сообщили kp.ru в столичной Госавтоинспекции. - В результате она лоб в лоб протаранила два автомобиля.

С места аварии врачи забрали Сафонову и водителя другого пострадавшего авто. От серьезных повреждений актрису спас пристегнутый ремень и сработавшие подушки безопасности. В больнице озвучили диагноз: перелом двух ребер. Однако врачи уверуют, что, учитывая повреждения машины (капот смяло буквально в гармошку!), все могло быть и хуже.

- Елена Сафонова находится в отделении травматологии. Температура 36,6, состояние средней тяжести, - прокомментировали состояние актрисы в пресс-службе НИИ Склифосовского.

Сама Елена Сафронова на телефонные звонки обеспокоенных друзей и поклонников не отвечает. Актриса давно нигде не снимается и, кажется, не ожидала такого внимания и ажиотажа.

- Очень много звонков. Сейчас об одном просим: оставьте нас в покое! - обратилась к поклонникам и журналистам Галина, помощник актрисы.

По самым оптимистичным прогнозам, Елена Сафонова проведет в больнице минимум две недели.

- Перелом ребер - довольно распространенная травма при ДТП, - пояснила «КП» доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова. - Актрисе предстоит походить в корсете от двух недель до месяца и будет как новенькая. Кости срастутся. Но себя нужно поберечь -минимизировать физические нагрузки отказаться от поднятия тяжестей. Ну и про витамины не стоит забывать. Процесс выздоровления во многом зависит от иммунитета.

Напомним, летом Елена Сафонова переболела коронавирусом. Тогда не обошлось без госпитализации - у актрисы было серьезное поражение легких. Но спустя несколько недель она вернулась домой.