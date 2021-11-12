Туроператор “Музенидис Трэвел” закрывается. Его долги перед туристами составляют 23 миллиона долларов

Под брендом Mouzenidis Travel работали и греческие и российские компании. Первые организовывали отдых гостей на земле Эллады, вторые продавали эти услуги российским туристам. Фото: “Музенидис Трэвел” @ VK

В пятницу 12 ноября крупнейший туроператор на греческом направлении компания «Музенидис Трэвел» объявила о невозможности выполнить свои обязательства перед российским туристами. По данным Ассоциации туроператоров ежегодно услугами компании пользовалось около полумиллиона путешественников. Компания организовывала туры в разные страны (в том числе в Италию, Кипр, Мальдивы, ОАЭ), но от 80 до 90 процентов объема продаж приходилось на долю Греции.

Проблемы у «Музенидис Трэвел» начались весной этого года после того, как 27 марта в Москве от коронавируса скончался 60-летний основатель и владелец компании Борис Музенидис. Под брендом Mouzenidis Travel работали и греческие и российские компании. Первые организовывали отдых гостей на земле Эллады, вторые продавали эти услуги российским туристам.

Все расчеты российского туроператора шли через греческую «материнскую» компанию, отмечают в АТОР. После ухода из жизни Бориса Музенидиса его наследники не смогли эффективно управлять работой компании. Кроме того, из-за пандемии коронавируса и закрытия границ туристическая отрасль в целом переживает кризисные времена. В результате греческий сегмент бренда Mouzenidis столкнулся с серьезными экономическими проблемами. Греческие компании оказались неспособны ни выполнить свои обязательства перед российской стороной, ни вернуть деньги за неоказанные услуги. Это по цепочке привело к краху и российской группы компаний.

- Несмотря на то, что сейчас это не имеет существенного значения для наших друзей, туристов и партнеров, мы хотим сказать, что российские юридические лица, работающие под брендом Mouzenidis, честно выполняли свои обязательства и своевременно оплачивали все заказы и бронирования, - сказано в официальном обращении туроператора.

Попытки найти новых инвесторов и избежать закрытия ни к чему не привели. В итоге российский «Музенидис Трэвел» готовит иск к греческой компании Mouzenidis Travel о возмещении нанесенного ущерба. Греческие партнеры свои обязательства признают, но погасить долги не в состоянии.

В результате этой ситуации пострадало около 25 тысяч российских туристов. Сумма долгов головной греческой компании перед ними составляет около 23 миллионов евро.

Команда «Музенидис Трэвел» уточнила, что компании, представляющие российскую сторону (у туроператора действовали филиалы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и т.д.) застрахованы в общей сложности на 80,5 млн рублей в страховой компании «ТИТ». Но в переводе в евро это составит порядка 1 миллиона, то есть в 23 раза меньше общей суммы долга.