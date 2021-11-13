Близка к пику: Экономист дал прогноз инфляции в 2022 году

Около половины прироста было связано с повышением темпов удорожания плодоовощной продукции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В октябре 2021 года инфляция поднялась на 0,73%, достигнув годовых показателей в 8,13%. В последний раз инфляция выше 8% фиксировалась в России в начале 2016 года. О том, почему это произошло, в своем комментарии о динамике потребительских цен за октябрь рассказывает Центробанк.

- Около половины прироста было связано с повышением темпов удорожания плодоовощной продукции, еще четверть – продуктов питания животного происхождения (мясной, молочной продукции), - проанализировали в ЦБ.

По данным Росстата за октябрь 2021 года, за месяц овощи и фрукты выросли в цене на 8,65%, а за год на 25,6%. Сильнее всего свежие огурцы (+48,7% к сентябрю), помидоры (+43%), картофель (+15,5%), апельсины (+10,7%) и бананы (+5,8%).

В октября сильно подорожали куриные яйца - +12,74%, прибавив за год 28,04%. Рекордно поднялись в цене куры охлажденные и мороженые - +30,89% за год и +5,47% за месяц. В сравнении с сентябрем из продуктов не подорожали только рыба и морепродукты, а также алкоголь. Из непродовольственных товаров в отчетном месяце практически все подорожало незначительно, а стройматериалы даже подешевели на 0,72%.

- Вопреки ожиданиям властей и аналитиков инфляция продолжает расти. Причем в тех же США побит рекорд за 40 лет. Причины - последствия пандемии и низкие процентные ставки (нулевые в США и Европе, ниже инфляции у нас). В России это усугубляется высокой долей продовольствия в потребительской корзине, а урожай в этом году не очень хороший, и это усилило инфляцию, - комментирует для KP.ru Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА». - Инфляция скорее всего близка к пику. В следующем году будет меньше, но Центробанк будет делать деньги дорогими, повышая ключевую ставку. Инфляцию собьют. В 2015-2016 годах Центробанк показал как. Но все мы за это заплатим.

По прогнозам Банка России, инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. В 2022 году ЦБ рассчитывает, что этот показатель снизится до 4–4,5%.

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