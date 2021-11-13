Прохор Шаляпин впервые вышел в свет после смерти жены

На праздник Прохор Шаляпин приехал прямо с самолета из Владивостока. Фото: архив Марины Орловой

35-летняя звезда сериала «Барвиха» Марина Орлова стала женой актера Георгия Кирьянова, который моложе ее на 10 лет.

Актриса пригласила на свадьбу своего друга Прохора Шаляпина. Певец впервые вышел в свет после смерти своей жены-миллионерши Татьяны Дэвис, которая скончалась от ковида в американской клинике.

Кстати, Орлова и Кирьянов были на свадьбе Прохора и Татьяны, они давно близко дружат с певцом.

Певец впервые вышел в свет после смерти своей жены-миллионерши Татьяны Дэвис. Фото: архив Марины Орловой

- Прохор приехал к нам прям с самолета из Владивостока, - рассказала kp.ru Марина Орлова. - Он вообще герой. После такого длительного перелёта, перемены времени и со всеми этими ситуациями случившимися в его жизни. Но он сказал, что не мог не поддержать друзей в такой день. Гости уговорили его спеть для нас. Он исполнил хит из фильма «Весёлые ребята», - говорит Орлова. - Кстати, мы с Герой планировали нашу свадьбу ещё в апреле 2020, но тогда всё закрыли. Мы долго ждали пока закончится ковид и зарегистрировали наш брак без гостей.

Спустя год поняли, что конца и края не видно, а жить хочется. Организовали свадьбу для друзей, выбрали гангстерскую тему — Чикаго, 30-е годы. Мы же актеры, поэтому не могли сделать свадьбу, как у всех. Нам хотелось устроить театрализованное шоу, квест.

Благо у нас очень творческие друзья, они преподнесли нам столько сюрпризов! Неожиданно для нас в ресторан ворвалась итальянская мафия, мужчины долго ругались на итальянском, мы не понимали, что происходит. Ребята оказались крутыми певцами и это был подарок от друзей.

Творческие друзья преподнесли молодоженам много сюрпризов. Фото: архив Марины Орловой

Из артистов ещё была главная героиня сериала «Физрук» Полина Гренц, Екатерина Мадалинская (тоже из этого сериала), актёр и телеведущий телеканала «Карусель» Сергей Друзьяк, экс-солистка группы «Винтаж» и «Серебро» Женя Поликарпова.

Все шло гладко до тех пор пока я не заметила внизу полицейского, который разговаривал с администратором. И моего нервного мужа, что-то ему эмоционально рассказывающего. Я подбежала к нему, но он отстранял меня, сказал, что сам разберётся. Было чертовски обидно, что свадьба может закончится на такой грустной ноте. Некоторые юридически подкованные гости вступили с полицейским в спор, актёр Сергей Друзьяк от страха эвакуировал семью из ресторана. Гости начали показывать полицейскому свои QR-коды, отрицательные тесты и прививки. Мне хотелось плакать, и я едва себя сдерживала, села на стул в отчаянии, как вдруг погас свет, заиграла музыка и в следующее мгновение я увидела танцующего полицейского, который срывал с себя одежду под музыку и восторженные крики женской половины присутствующих. Это было весьма неожиданно. Я смотрела по сторонам, Гера смотрел на все это и смеялся, вот тогда я поняла, что это его рук дело! Только мой муж, мог заказать мне стриптизера на собственную свадьбу! - смеется актриса.

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