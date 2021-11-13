Введение QR-кодов в магазинах и транспорте поддержал только каждый пятый

Мужчины чаще женщин считают, что введение обязательных QR-кодов целесообразно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 12 ноября в Госдуму внесен законопроект о введении обязательных QR-кодов для посещения магазинов и использования общественного транспорта до июня 2022 года. Речь не идет о продуктовых и аптеках, а также о городском транспорте. Ограничения предложено ввести на междугородном и международном транспорте (железнодорожном и авиационном), в непродовольственных торговых точках и в общепите. Еще до принятия документа заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова объявила о переходном периоде до 1 февраля 2022 года.

Что об инициативах властей по сдерживанию распространения коронавируса думают россияне? Аналитики Superjob опросили 1600 совершеннолетних россиян трудоспособного возраста и выяснили, что только каждый пятый поддерживает эту идею (18%).

Против системы QR-кодов высказались 68% респондентов. Остальные с ответом затруднились.

Мужчины чаще женщин считают, что такая мера целесообразна — 20% против 15%. Любопытно, что даже среди антипрививочников нашлось 3% тех, кто выступает за новые ограничения. Но больше всего поддержавших предложение властей среди вакцинированных (31%).

Кстати, по данным другого опроса Superjob среди 1600 респондентов, антиваксеры нервируют только каждого четвертого из тех, кто сделал прививку. Среди отказывающихся от вакцины без медицинских показаний раздражение к противоположному лагерю высказывает 81% россиян.

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