В МХАТ им.Горького идут массовые увольнения

Вслед за Эдуардом Бояковым увеолны еще несколько работников МХАТ им. Горького Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сотрудники МХАТ им. Горького покидают театр один за другим. Разбежались уже человек двадцать. Сперва новый директор Владимир Кехман (он был назначен 27 октября) предложил написать заявление худруку Эдуарду Боякову. Потом ушла завлит Мария Ватутина, пресс-служба и PR-отдел...

Людей увольняют за то, что они из команды Боякова, которого «доронинцы» (несколько артистов МХАТа и яростные поклонники Дорониной) считают личным врагом. Например, Мария Ватутина неоднократно защищала Боякова в Facebook и рассуждала в постах: неужели правда 88-летняя Татьяна Доронина вернется в МХАТ? Ведь, в конце концов, это негуманно.

Как написала на своей страничке в FB экс-завлит: «В театре можно было действовать гуманнее и плавнее, чтобы не создавать стрессовую ситуацию. Но на это ему (Кехману) наплевать. Такое впечатление, что ему велели за неделю все кабинеты освободить. Т. В. (Доронина), конечно, вернется. Но этим он ее и убьет. У нас столько народу переболело, ей из стерильных условий в этот муравейник - сразу потом в Коммунарку. На мое место приходит бывший-пребывший завлит в инвалидной коляске. Как не жалко-то - ковид в стране».

В лучшем случае, людей увольняют «по соглашению сторон», то есть с выплатами и компенсациями. Справедливости ради надо отметить: когда пришел Бояков, он тоже уволил немало людей, прежде, чем подобрал свою команду.

Какие еще новости с фронта: закрыт проект «Открытая сцена», репетиции спектаклей, задуманных Бояковым, остановлены. Новый начальник - Владимир Кехман активно возвращает тех, кто не работал с Бояковым, но работал с Татьяной Дорониной.

Итак, возвращается «доронинский» МХАТ. Но, по слухам, Кехман с Дорониной еще не встречались. Они общаются через помощника Татьяны Васильевны. Через посредников она дает распоряжения, какие спектакли следует восстанавливать. Например, «Вассу Железнову» и «Таланты и поклонники» восстанавливают в срочном порядке. Татьяна Васильевна почему-то попросила найти текст пьесы Михаила Шатрова «Так победим!». Как написал один уважаемый критик, скоро нас ждет триумфальное возвращение доронинского репертуара с полупустым залом.

Но вернется ли сама Татьяна Васильевна в театр? Многие считают, что да. Правда непонятно, что ей мешало это сделать раньше. Сколько раз Бояков просил Доронину приехать в театр, президентом которого она является, посмотреть хотя бы один новый спектакль, прежде чем осуждать его, протестовать, называть извращённым, пошлым развлекательным эстрадно-цирковым балаганом. С Бояковым Татьяна Васильевна не пошла на переговоры.

Как говорят, не посмотрел пока спектакли МХАТа и Владимир Кехман. Но он честно признался: в драматическом театре не силен. Главное в его назначении – начать реконструкцию здания МХАТ, на которую пообещали отсыпать большущие деньги. Реконструкция должна стартовать будущим летом.

Самым показательным было увольнение Валентина Клементьева. Народного артиста уволили в день его 60-летия. На этот день, 9 ноября, было запланировано собрание труппы. Вместо цветов и поздравлений Клементьеву готовили «публичное увольнение». При Дорониной он был ведущим артистом и ее главным фаворитом, имел репутацию «преемника». Однако с приходом Боякова его статус ведущего артиста и советника худрука (то есть уже Боякова) не изменился. Более того: Клементьев "позволил" себе рассказывать в интервью, что Бояков принял МХАТ не в лучшие для театра времена. Посещаемость была низкой, были спектакли, на которых в зале сидели 150–200 зрителей (большая сцена рассчитана на полторы тысячи человек). У театра был долг перед государством 67,7 миллиона рублей. Возвращать долг было неоткуда. «Честно скажу: для Татьяны Васильевны приход Эдуарда Боякова в театр был спасением», – говорил Клементьев в интервью kp.ru. Такого предательства Доронина ему не простила.

Итак, Клементьев в свой день рождения предусмотрительно в театр не пришел. Знал, что его ждёт публичная порка. Кехман сообщил труппе, что Валентин Валентинович написал заявление по собственному желанию. Так театр простился с человеком, который проработал в нем 33 года. Пока неизвестна судьбу артистов, которых в труппу пригласил Бояков, это Надежда Маркина, Ирина Линдт, Алиса Гребенщикова… Кехман пообещал артистов не увольнять, но кто же его знает.

Еще загадочней судьба Захара Прилепина. У Боякова он был замом по литературной части, по сути, – второе лицо в театре. Однако Прилепин остался работать, несмотря на то, что он из команды Боякова. Какая у него должность теперь, трудно сказать. Худрука в МХАТ им.Горького по-прежнему нет…

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