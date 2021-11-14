На Ваганьковском кладбище Джигарханян сидит в образе Сократа

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

На надгробном памятнике Армен Борисович изображен в образе Сократа. Когда-то Джигарханян играл древнегреческого философа в спектакле "Беседы с Сократом". Это пожилой мудрец, в поношенной веревочной тунике, в сандалиях.

Когда появился проект памятника, в Сети развернулась дискуссия, насколько он хорош. Фото: Иван МАКЕЕВ

Армен Борисович как будто бы сидит на краю сцены. Всю жизнь он служил театру. И вот он присел на гранитный помост, чтобы отдохнуть. Авторы надгробия, сделанного из гранита и бронзы, – заслуженные художники России и Армении братья Ваге и Микаэль Согоян. Работу оплатили друзья Армена Борисовича.

Авторы надгробия, сделанного из гранита и бронзы, – заслуженные художники России и Армении братья Ваге и Микаэль Согоян. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Еще с весны мы готовим место под установку памятника, - рассказал нам один из друзей Артур Согомонян. - Армен Борисович похоронен рядом со своей дочерью Еленой. Такова была его воля. Это старое захоронение, места там мало. Пришлось делать демонтаж памятника Елены, который был установлен еще в 80-х годах. При демонтаже часть монумента откололась. Надо было реставрировать. Кстати, известный скульптор Фридрих Согоян, который делал памятник Елене, - отец Ваге и Микаэля.

Пасынок Армена Джигарханяна Степан. Фото: Иван МАКЕЕВ

На открытие пришли руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, худрук Театра Армена Джигарханяна Сергей Газаров, сотрудники театра. Был пасынок народного артиста - Степан. Он поблагодарил всех, кто пришел поклониться Армену Борисовичу, рассказал, что накануне посетил премьеру в театре, который сегодня называется "Прогресс сцена Армена Джигарханяна". И остался доволен спектаклем "Балалайкин и Ко".

Работу оплатили друзья Армена Борисовича. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы ждали этого момента, чтобы убедиться, что мы двигаем дело Армена Борисовича. Я очень горд тем, что мы не понизили и не уронили дело мастера. И его театр жив и будет жить, будет развиваться и расти, - сказал художественный руководитель театра Сергей Газаров.

Когда-то Джигарханян играл древнегреческого философа в спектакле «Беседы с Сократом». Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда три месяца назад KP.ru опубликовал проект памятника, в Сети развернулась дискуссия, насколько он хорош. «Автор скульптуры передал главные качества Джигарханяна: мудрость, несуетливость, философское отношение к жизни. Может поэтому Сократ. Памятник абсолютно не пафосный, очень достойный и лаконичный», - писали люди в комментариях. И они оказались правы.

Армен Борисович как будто бы сидит на краю сцены. Фото: Иван МАКЕЕВ

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года, ему было 85 лет. Согласно его воле, его похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой.

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