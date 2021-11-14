Австрия первой в мире ввела локдаун для непривитых от коронавируса

Австрия стала первой страной в мире, введшей локдаун только для непривитых. Фото: REUTERS

Уровень вакцинации от COVID-19 в Австрии является одним из самых низких среди стран Западной Европы: полностью вакцинированы 65% жителей страны.

Из-за этого уровень заражаемости в республике начал расти. Причем до такой степени, что правительство решило пойти на крайнюю меру: с полуночи сегодняшнего дня на всей территории государства для непривитых граждан введен локдаун.

Теперь непривитые австрийцы в возрасте от 12 лет и старше смогут покидать свои дома только в случае крайней необходимости. Причинами такой необходимости могут быть: визит к врачу, поход в аптеку или в магазин за продуктами и товарами личной гигиены, занятия спортом на открытом воздухе и маршрут «дом-работа-дом».

Таким образом, Австрия стала первой страной в мире, введшей локдаун только для непривитых.

Скептицизм австрийцев в отношении вакцинации, по оценке экспертов, связан с антивакцинными настроениями, усиленно подогреваемыми местной ультраправой «Партией свободы», третьей по величине партией в парламенте Альпийской республики.

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