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Австрия

Правительство альпийской республики приняло решение ввести локдаун для непривитых. С полуночи сегодняшнего дня все непривившиеся от COVID-19 жители страны в возрасте от 12 лет и старше смогут покидать свои жилища только в случае крайней необходимости (для приобретения еды, лекарств и предметов гигиены, похода к врачу, на работу и занятий спортом на открытом воздухе). В Австрии – один из самых низких уровней вакцинации населения в Западной Европе. Теперь эта страна стала первой в мире, введшей локдаун для непривитых.

Италия

На Апеннинах начинается четвертая волна COVID-19. Индекс заражаемости поднялся за неделю с 1,15 до 1,21, заболеваемость составила 78 случаев на 100 тыс. населения (неделю назад этот показатель составлял 53). Загруженность отделений реанимаций больными коронавирусом увеличилась за неделю почти на полпроцента – с 4 до 4,4%. Пока эти цифры ниже порога риска, так что новых ограничений в Италии пока не вводится.

Израиль

Местный Минздрав договорился с концерном «Пфайзер» о приобретении партии таблеток от коронавируса «Паксловид». Таким образом, Израиль станет первой страной в мире, где начнут использовать этот препарат. Планируется, что на первом этапе «Паксловид» будут использовать только для лечения пациентов, относящихся к группе высокого риска тяжелого развития болезни. Гендиректор израильского Минздрава Нахман Аш пообещал, что местные специалисты будут и далее тщательно изучать результаты клинических испытаний этого лекарства и не будут торопиться с выводами, как это было в самом начале пандемии COVID-19, когда Израиль приобретал вакцины.

Эквадор

Представители племени ваорани, проживающего на территории Эквадора, вакцинировались от коронавируса. Теперь они также требуют сертификаты о полной вакцинации от туристов, желающих посетить места их обитания. Информацию об этом подтвердили ведущие телепрограммы «Мир наизнанку», съемочная группа которой путешествует по Южной Америке.

США

В зоопарке города Линкольн (штат Небраска) от коронавируса и его последствий умерли три содержавшихся в заведении снежных барса. COVID-19 заболели также два тигра, но их удалось вылечить. Зоопарк решено оставить открытым, но посетителей принимают с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 15 ноября 2021 года:

Всего заболевших 253 265 612

Всего умерших 5 099 849

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 111 996 Умерших: 37 261

Всего:

Заболевших: 46 065 208 Умерших: 763 062

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 128 469 Умерших: 4334

Всего:

Заболевших: 9 608 483 Умерших: 143 337

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 044 205 Умерших: 31 053

Всего:

Заболевших: 8 918 926 Умерших: 250 609

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 758 379 Умерших: 5 905

Всего:

Заболевших: 8 410 134 Умерших: 73 531

Украина

За последние 28 дней:

Заболевших: 608 529 Умерших: 16 687

Всего:

Заболевших: 3 369 387 Умерших 81 482

По данным Университета Джона Хопкинса.

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