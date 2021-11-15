Нет прививки — сиди дома: Австрия первой в мире ввела локдаун для невакцинированных

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Австрия стала первой страной мира, в которой пошли на жесткие меры в борьбе за всеобщую вакцинацию — те, кто пока не получил прививку, с 15 ноября оказываются под жестким локдауном. Об этом заявил канцлер страны Александр Шалленберг.

С понедельника свидетельство о вакцинации становится главным документом для австрийцев. Без него нельзя зайти в торговый центр, ресторан или музей. Но это лишь часть ограничений: для непривитых установлены конкретные — и немногочисленные — поводы для выхода из дома. Собственно, таких уважительных причин лишь 4: на работу или учебу, к врачу и в продуктовый магазин. Просто так выйти подышать свежим воздухом или на пробежку не получится. Локдаун вводится для всех жителей Австрии старше 12 лет.

Следить за исполнением новых правил будет полиция.

- Мы уже на прошлой недели проводили выборочные проверки сертификатов о вакцинации, с понедельника число таких проверок планируем увеличить в 2 раза, - говорит глава полиции земли Верхняя Австрия Андреас Пильсль. - При необходимости у нас есть право штрафовать человека, нарушающего действующий режим. Но при этом проверки не будут носить массовый характер, по крайней мере, пока мы не поймем, насколько хорошо невакцинированные соблюдают ограничения.

На такие жесткие меры власти страны пошли из-за низкого (относительно всей Западной Европы) уровня вакцинации — порядка 65%.

- Нам критически важно повысить число вакцинированных. Сейчас оно позорно низко. С таких долей людей, получивших прививку, мы застрянем в порочном круге все новых и новых волн коронавируса, - заявил канцлер Австрии Александр Шалленберг.

По подсчетам властей, локдаун затронет примерно треть жителей страны, то есть порядка 2 млн человек. В последнее время в Австрии фиксируется резкий рост заболеваемости ковидом. Так, 13 ноября зарегистрировано 13,1 тысячи новых случаев — очень много для такой небольшой страны.

Локдаун, стартующий в понедельник 15 ноября, продлится 10 дней, хотя власти оставляют за собой право продлить ограничения. Нарушителям грозят внушительные штрафы в 1450 евро (больше 122 тысяч рублей).

Надо отметить, что всю пандемию Австрия придерживалась довольно жестких мер. Например, долгое время, чтобы зайти в торговый центр или кафе здесь требовался свежий ПЦР-тест.

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