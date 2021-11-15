Осталось всего две недели: миллионы корпоративных сим-карт 1 декабря могут отключить

Ровно в полночь с 30 ноября на 1 декабря ваша корпоративная сим-карта превратится... Даже не в тыкву, а хуже - в бесполезный кусок пластика. Фото: Shutterstock

СВЯЗЬ ПОД УГРОЗОЙ

Ровно в полночь с 30 ноября на 1 декабря ваша корпоративная сим-карта превратится... Даже не в тыкву, а хуже - в бесполезный кусок пластика. Чтобы этого не случилось, вам (вместе с работодателем) нужно ее зарегистрировать.

Все дело в поправках к закону «О связи», которые были приняты в конце 2020-го. Они вступили в силу 1 июня 2021 года. Начиная с этой даты, все корпоративные сим-карты должны пройти две ступени активации:

1. Работодатель (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) обязан предоставить оператору связи сведения о пользователе сим-карты.

2. Сам работник должен подтвердить использование сим-карты на портале Госуслуг (как это сделать – см. «Наша справка»). После этого данные из Госуслуг автоматически будут направлены оператору связи. Он сравнит их со сведениями, полученными от работодателя. Если данные совпадут, симка будет активирована.

Если корпоративная сим-карта была заведена после 1 июня, данные нужно вносить сразу. А вот если договор с оператором был заключен до 1 июня, то работодателям и сотрудникам дается срок до 30 ноября – за это время они должны зарегистрировать симку. Если этого не сделать, то с 1 декабря оператор отключит связь.

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ

И вот 15 ноября Минцифры опубликовало данные: начиная с 1 июня, россияне подтвердили на Госуслугах 13,3 млн корпоративных сим-карт. Много это или мало?

- Всего в России около 32 млн корпоративных сим-карт за исключением тех, которые используются в устройствах М2М (machine to machine - банкоматы, терминалы, датчики и т. д., -Ред.), - рассказал kp.ru Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.

Получается, за 5,5 месяца россияне подтвердили примерно треть корпоративных симок. При этом на незнание такую «слабую статистику» не спишешь: как сообщил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин, «операторы разослали по всем корпоративным номерам смс-напоминание». Почему же россияне так пассивно регистрируют симки?

- Потому что до конца месяца остается еще две недели. А пока гром не грянет... Но я думаю, в ближайшее время волна пойдет: будет много публикаций в прессе на эту тему и люди станут активнее регистрировать сим-карты, - говорит Эльдар Муртазин.

По словам эксперта, никаких проблем с регистрацией сим-карт нет, операторы все делают в штатном режиме. Но примерно два миллиона обладателей корпоративных сим-карт все-таки не смогут их подтвердить. Одна из главных причин - паспортные данные не совпадут с информацией, которую работодатель передает оператору.

- Допустим, вы работали в компании, где вам выдали корпоративную сим-карту. Вы уволились, но сим-карта осталась за вами и вы оплачиваете ее самостоятельно, поскольку тарифный план вас устраивает. В идеале ее должны были у вас забрать, но не сделали этого, - приводит Эльдар Муртазин пример, когда подтвердить данные симки не удастся. - Вторая ситуация: вы ушли из компании, сдали корпоративную сим-карту и ее передали другому человеку. При этом переоформлять договор с оператором не стали и паспортные данные в документах остались ваши.

Для мобильного оператора все это не критично. Современному человеку без связи никак, и если ему отключат корпоративную симку, он просто пойдет в салон связи и оформит новую на свой паспорт. Поэтому эксперт успокаивает: доходы операторов не должны сильно снизиться. А значит, и повышения тарифов ждать не стоит.

НАША СПРАВКА

Как зарегистрировать симку

1. Первый шаг – за работодателем: он должен подать ваши данные оператору связи. На всякий случай стоит напомнить об этом шефу или сотрудникам профильного отдела. Если у вас попросят подписать согласие на обработку персональных данных, сделайте это.

2. Подаете заявление на активацию симки. Для этого открываете на Госуслугах раздел Активация корпоративной сим-карты. Чтобы заполнить заявление, вам понадобятся:

- ИНН организации, выдавшей корпоративную сим-карту.

- Номер мобильного телефона.

- Название мобильного оператора.

3. Ждете ответа от оператора связи. Подтверждение активации сим-карты придет в ваш личный кабинет на Госуслугах. Сим-карта активирована!

ВОПРОС РЕБРОМ

Станет ли меньше телефонных мошенников?

Минцифры преподносит требование о регистрации корпоративных симок как один из способов борьбы с мошенничеством.

- Повышение прозрачности рынка сим-карт приведет к снижению количества мошеннических действий и спам-звонков, - приводит сайт Минцифры слова Дмитрия Дубынина, директора департамента развития технологий цифровой идентификации ведомства.

Действительно ли нас теперь станут меньше донимать «служба безопасности банка» и прочие аферисты, которые звонят с «серых» сим-карт?

- Среди корпоративных сим-карт таких меньшинство. Я думаю, мошенники их просто не используют. Поэтому заметно снизить число звонков от телефонных мошенников это не поможет, - говорит Эльдар Муртазин.