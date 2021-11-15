Народному артисту Валерию Гаркалину грозит ампутация руки

У актера начался тромбоз артерий верхних конечностей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня, 15 ноября, стало известно о сильном ухудшении состояния здоровья болеющего коронавирусом Валерия Гаркалина. На фоне тяжелого течения болезни у 67-летнего артиста начался тромбоз артерий рук. Лечащие врачи вовремя заметили осложнение и вызвали Валерию Борисовичу хирурга. Специалист осмотрел пораженные участки тела, проверил все жизненные показатели и дал неутешительный прогноз: если состояние артиста продолжит ухудшаться, а тромбоз будет прогрессировать, то придется ампутировать Валерию Гаркалину руку.

«Лечащий врач постоянно следит за состоянием здоровья Валерия Борисовича. К сожалению, его состояние остается крайне тяжелым и ухудшается. Был диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей, артиста уже несколько раз осматривал хирург. По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку.» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы избежать ампутации и сохранить Валерию Борисовичу руку. Хирург проводит регулярный осмотр пациента и пока не назначает тяжелую операцию. Сейчас вся надежда на то, что тромбоз удастся побороть медикаментозно и состояние артиста улучшится.

Напомним, народный артист России Валерий Гаркалин был госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 2 октября. 67-летний актер поступил с положительным тестом на коронавирус, а КТ выявил у него 25% поражения легких. Состояние здоровья артиста ухудшалось с каждым днем, Валерий Борисович испытывал трудности с дыханием.

За пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75 - 85%. Врачи оценили состояние артиста как критическое и перевели его в реанимацию, где подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Еще через два дня Валерия Борисовича подключили к аппарату ЭКМО, который используется для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Позже артисту была проведена операция трахеостомия для подключения аппарата ИВЛ через трубку в трахеи. Это было сделано для более эффективной работы аппарата ИВЛ и для того, чтобы впоследствии облегчить отвыкание артиста от лечения и меньше навредить здоровью.

8 ноября стало известно об экстренно операции, которую провели Валерию Борисовичу на грудной клетке. Тогда у артиста случился спонтанный пневмоторакс: в плевральной полости начал скапливаться воздух, который стал давить на легкие артиста, ухудшая и без того тяжелое состояние мужчины. Во время хирургического вмешательства врачам удалось откачать из грудной клетки артиста воздух и 300 мл лизированной крови.