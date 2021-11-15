В Минобороны показали фильм о подвиге летчика Олега Пешкова

В четверг, 18 ноября, в широкий прокат выходит фильм «Небо» Фото: кадр из фильма.

В четверг, 18 ноября, в широкий прокат выходит фильм «Небо», посвященный подвигу российского летчика Олега Пешкова. Его самолет сбил турецкий истребитель в небе над Сирией – это было 6 лет назад, 24 ноября 2015 года. Летчики успели катапультироваться. Напарнику Пешкова, штурману Константину Мурахтину, удалось спасти. А командира боевики расстреляли прямо в воздухе, в стропах парашюта.

Премьера «Неба» должна состояться во вторник, 16 ноября. Однако уже в понедельник в Минобороны прошел предварительный показ, на котором присутствовал корреспондент «КП».

Фото: кадр из фильма.

РЕАЛЬНЫЙ БОЙ И МИНИМУМ ГРАФИКИ

Уже с первых мгновений ясно, что «Небо» - это не просто о летчиках. Эта лента одновременно художественная и документальная, в ней говорится об одном человеке и в то же время обо всех летчиках, офицерах, их женах и детях, о выборе между «бабками» и служением, о верности долгу и любви «пока смерть не разлучит нас».

Это фильм обо всей армии России и о том, что произошло с ней за последние 30 лет. Хронологически повествование начинается именно тогда, в начале 90-х, когда многим офицерам и курсантам приходилось принимать очень трудные решения. Остаться учиться и служить или уйти? Если служить, то ради чего? Это сейчас ответ, казалось бы, очевиден. А тогда «Служу России» могли произнести только самые стойкие. Олег Пешков (в фильме его фамилия Сошников) стал одним из них.

Создатели фильма ставили перед собой задачу сделать фильм максимально достоверным. По крайней мере в той части, где рассказывается о работе наших летчиков в Сирии. В сценах боев и последней трагической операции Пешкова-Сошникова кадры практически документальные. Что-то снималось в Крыму, что-то прямо там, в Сирии.

Фото: кадр из фильма.

- Мы выезжали на то самое место, где разбился самолет, где погиб Олег Пешков и где от боевиков прятался Константин Мурахтин, - рассказывает художник постановщик Георгий Мичри. – Константина спустя много часов смогли найти сирийские военные. И именно эти военные прямо там, на месте, рассказывали нам, как все было.

Чтобы быть в кадре настоящими военными пилотами, актеры Игорь Петренко и Иван Батарев провели несколько недель в Липецком авиацентре, где служили Олег Пешков и Константин Мурахтин, а также на военной базе под Новороссийском. Они учились носить форму, правильно держать оружие, двигаться и стоять как настоящие военные. А команда Сергея Губанова, в кадре они воплощают образы бойцов Сил специальных операций, вообще не вылезали с полигона. Они тренировались стрелять из всех видов оружия и под конец по-настоящему почувствовали себя спецназовцами.

На экране все это воплотилось в головокружительный экшн. Во время съемок которого подорвали, расстреляли или сожгли больше десятка машин, израсходовали десятки килограммов взрывчатки и тысячи холостых патронов. По словам креативного продюсера «Триикс Медиа», сценарист и режиссер Игоря Копылова, к компьютерной графике создатели прибегали только в крайнем случае. Например, во время сцен воздушных боев. Но и здесь графика вплетена в работу настоящих авиатренажерах, на которых военные летчики учатся своему мастерству.

Фото: кадр из фильма.

ЧТОБЫ СНОВА ЗАХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ

Достоверность картины отметил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, консультантами фильма были лучшие специалисты как из Воздушно-космических сил, так и из Сил специальных операций.

- Это очень и очень достойная работа, она основана на реальных событиях, - подчеркнул Сергей Шойгу. - Главное, что удалось показать — это мужество, самоотверженность наших военных летчиков, наших военнослужащих, сегодняшних офицеров, да и не только офицеров российской армии.

Создателям фильма удалось добыть и включить в сценарий массу фактов, о которых не сообщалось в новостях. Например, то, что российский бомбардировщик был сбит только второй ракетой турецкого истребителя. От первой ему удалось уклониться, отстрелив ложные цели и совершив маневр. Или то, что на той же радиочастоте, на которой Константин Мурахтин вызывал подмогу, работали и рации боевиков. Террористы предложили Константину сдаться, но штурман «послал их», выбросил рацию и принялся запутывать следы. Правда, потом ему удалось выйти на связь с базой по мобильному, в результате чего его координаты удалось засечь и выслать вертолеты.

Создатели фильма "Небо". Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Впрочем, сцены мирной жизни и будней Липецкого авиацентра тоже выполнены весьма достоверно. Сценарист и режиссер картины Игорь Копылов, собирая материал, много общался с вдовой и семьей Олега Пешкова, с его сослуживцами и даже товарищами по военному училищу. И образ летчика, которому предстоит погибнуть, получился выпуклым и четким, с рефлексией и переживаниями там, где это касается лично его, и непоколебимой твердостью в моментах, где на передний план выходят понятия долга и чести.

- Мы начали контактировать с участниками событий еще 2019 году, - рассказал «Неба» Игорь Копылов. – Мы встречались и с сослуживцами Олега, и с его супругой Геленой. По мере возможности мы контактировали и общались со всеми на протяжении всех съемок. Мы проходили консультацию и тренинг по всем родам войск. Мы полетели на Хмеймим и буквально прошли все своими ногами. Мы воссоздавали историю шаг за шагом. История спасения Константина была расписана буквально по минутам. Что касается человеческой стороны жизни, то мы получили, если это так можно назвать, благословение Гелены Пешковой и Константина Мурахтина сделать историю чуть шире и позволить рассмотреть ее более художественно. И когда мы недавно показывали фильм в Липецке, Гелена произнесла очень важные для нас слова. Она сказала, что благодаря этому фильму ей снова захотелось жить.