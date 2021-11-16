$100 миллионов за два часа: Певица Адель заработает огромную сумму, дав интервью Опре Уинфри

Интервью с Опрой сделает певицу богаче на миллионы долларов. Фото: EAST NEWS

Вряд ли британская певица Адель приостановит свою концертную деятельность, являющуюся для нее основным видом заработка, но за одно двухчасовое интервью, которое она дала в телеэфире американского телеканала CBS телеведущей Опре Уинфри, она получит гигантские $100 миллионов.

Сумма гонорара за интервью с Опрой выглядит скромно: по оценкам инсайдеров, это максимум $7 миллионов, которые согласились выложить продюсеры CBS за спецвыпуск. Однако это далеко не главная и не единственная сумма сборов – дело в том, что во время передачи демонстрировались новые хиты певицы, и телекомпании со всего мира задолго до выхода программы в эфир, заявили, что готовы выкладывать деньги за право ретрансляции передачи.

Адель рассказала о личных переживаниях, борьбе с лишним весом, а главным украшением шоу стали новые песни. Фото: EAST NEWS

– Общая сумма сборов за синдикацию может превысить $100 миллионов. Для Адель это просто фантастический бизнес – вы продвигаете свой новый альбом и параллельно приносите домой хороший заработок, – пишет Dаily Mail со ссылкой на собственные источники.

Интервью уже вышло в эфир. В нем певица рассказала о разводе, новом возлюбленном, своих непростых взаимоотношениях с алкоголем, а также резком похудении, особенно взволновавшем многомиллионную армию ее фанатов.

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