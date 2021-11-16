Погибает, как Марьянов: Близкие рассказали горькую правду о судьбе первого солиста группы «На-На»

Гражданская супруга Валерия Юрина - певица в жанре шансон Наталья Штерн - признается: она была уверена, что желание жить все-таки победит пагубную зависимость. Фото: Личный архив

В обрюзгшем мужичке теперь и не узнать кумира миллионов конца 1980-х. Отекшее лицо с сузившимися до китайского прищура глазками, полуседые волосы скатались в сальные дреды. А ведь в когда-то фотками первого солиста группы «На-На» Валерия Юрина были оклеены девичьи комнаты всего СССР. Красивый парень с модной челкой многим запомнился как исполнитель «медляка» «Пустынный пляж», под который пацаны и девчонки наводили романтику на школьных дискотеках, и танцевального шлягера «Соловей-разбойник». (См. «Из Досье «КП»).

Но с тех пор Валерий изменился до неузнаваемости.

- Погибает человек. По-другому и не скажешь, - схватившись за голову говорит лучший друг Юрина Андрей Назаров.

Это он прислал в редакцию письмо-отчаяние: «Помогите спасти музыканта, человека, отца, мужа, друга Валерия Юрина».

А началось все без малого год назад.

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ

- Отправной точкой мы считаем мой день рождения, декабрь прошлого года, - вспоминает Назаров. - И весь этот год Валерка не просыхает. Пьет каждый божий день, без разбора, все что горит. Он забросил творчество, хотя играл на гитаре, пел и выступал с концертами всю свою жизнь.

Московские врачи вернули музыканта с того света. А друзья выдохнули - мол, после такого уж точно остановится, возьмется за ум. Фото: Личный архив

Музыкант действительно пропал со всех радаров в конце прошлого года. До этого он активно снимался в музыкальных телепроектах, его приглашали на ТВ в качестве эксперта, звали на всевозможные ретро-концерты. В скандальных хрониках Юрин в последний раз засветился летом 2020-го. Тогда он в интервью обвинил продюсера группы «На-На» Бария Алибасова в краже гонораров. А летом нынешнего года о Валерии Юрине снова начали писать. В лентах появились новости: «Первый солист группы «На-На» в реанимации».

- Все газеты написали, что Валера в больнице, что у него оторвался тромб. Но тогда никто из друзей и близких не рассказал всей правды. Никто так и не признался, что виной всему запой, - продолжает Андрей Назаров.

В обрюзгшем мужичке теперь и не узнать кумира миллионов конца 1980-х. Отекшее лицо с сузившимися до китайского прищура глазками, полуседые волосы до плеч скатались в сальные дреды. Фото: Личный архив

ВСЕ ОТВЕРНУЛИСЬ

Московские врачи вернули музыканта с того света. А друзья выдохнули - мол, после такого уж точно остановится, возьмется за ум. Гражданская супруга Валерия Юрина - певица в жанре шансон Наталья Штерн - признается: она была уверена, что желание жить все-таки победит пагубную зависимость.

- Врачи строго запретили ему пить. Прописали диету, прогулки на свежем воздухе. Ему четко сказали, что второй оторвавшийся тромб с большой долей вероятности станет для него последним. Валера слушал, кивал головой, дал мне слово, что завяжет с пьянством навсегда. Я верила, ведь его без преувеличения с того света вытащили, а кому охота помирать, - вспоминает Наталья.

Но уже через три дня после выписки - снова здрасьте. Формально поводом для очередного запоя после недолгого перерыва стала смерть приятеля.

- Валера сам себе ищет оправдания. Но полгода беспробудно пить из-за смерти друга это уже за гранью, - разводит руками Назаров. - В итоге от него все отвернулись: сын от первого брака, родной брат, который специально приезжал в Москву из Волгограда, чтобы остановить этот запой, коллеги-музыканты. Все, кроме меня и Наташи. Хотя, и она на грани полного разочарования.

«ОСТАЮСЬ. ЖЕНЮСЬ»

Наталья Штерн и Валерий Юрин познакомились восемь лет назад в Германии. Официально брак не заключали, но все это время были, казалось, образцово-показательной музыкальной парой. Вместе появлялись на светских тусовках, записали несколько совместных песен.

- Началось все с концерта Валеры, который я организовала для немецких эмигрантов, - говорит Наталья. - Я, конечно, с детства знала его по работе в группе «На-на», но его фанаткой не была. На Валеру пришел полный зал и это был успех. Но его тогда больше всего волновала я. Понравилась. Он мне так в первый же день знакомства и заявил: «Остаюсь. Женюсь!»

Наталья Штерн и Валерий Юрин познакомились восемь лет назад в Германии. Фото: Личный архив

Все эти годы Наталья и Валерий жили на две страны: месяц в Германии - неделю в России.

- Не буду лукавить, проблемы с алкоголем у него были и раньше. Он мог перебрать на вечеринке и на следующий день похмелиться. Но такой запой длинною в год случился впервые. Все началось, когда меня не было рядом, - говорит певица. - Я вырвалась к нему, как только смогла: предлагала лечение, он несколько раз соглашался на капельницы, но потом снова срывался. И каждый раз после этого он срывает всю злость на мне. Вы себе даже не представляете, сколько агрессии в пьяном Валере! Я больше не могу это терпеть. Я устала. Несколько дней назад сказала ему, что мы больше не пара…

«ГОД ЖИВЕТ КАК ПОЛУБОМЖ»

Но несмотря на это решение Наталья Штерн все же готова помогать своему теперь уже бывшему мужчине.

- Если сейчас его не остановить, второй тромб оторвется и это Валеру убьет. Вспомните Диму Марьянова, у него те же проблемы были. Ушел такой молодой, красивый, талантливый. (Напомним, актер Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017-го - его не довезли в больницу из частной наркологической клиники, где он в очередной раз лечился от алкоголизма. Оторвался тромб, - Авт.).

Но как помочь Валерию Юрину близкие не знают. Сейчас они рассматривают вариант принудительного лечения от алкоголизма. Но, как оказалась, даже на это нужно согласие самого Валерия Юрина.

- Вся беда в том, что он себя алкоголиком не считает. Год он живет как полубомж, не работает нигде, пьет все, что несут в его квартиру собутыльники. Может, хоть прочитает о себе и поймет, как далеко все это зашло? Мы молчать больше не можем. Валера, - обратился к другу Андрей Назаров, - если ты это видишь, остановись. Ты нам нужен!

Все эти годы Наталья и Валерий жили на две страны: месяц в Германии - неделю в России. Фото: Личный архив

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Валерий Юрин родился 22 декабря 1966 года в Волгограде.

На гитаре научился играть еще в начальной школе. После 9 класса поступил в музыкальное училище, зарабатывал на свадьбах и дискотеках. А затем в его судьбу вмешался случай. На гастроли в Волгоград приехала рок-группа «Интеграл», которой руководил Бари Алибасов. Тот как раз искал в команду нового гитариста и пригласил Юрина на прослушивание в Саратов. На конкурсе собрались более 50 человек, но виртуозная игра Валерия впечатлила Алибасова. Плюс яркая внешность, конечно, сыграла. В 1987 году музыкант вошел в состав «Интеграла».

Позже Алибасов решил создать новый проект - шоу-группу «На-На». Из «интеграловцев» в ее первый состав вошли Валерий Юрин и Марина Хлебникова (ставшая звездой много позже, уже как солистка - с «Чашкой кофию»). Все первые хиты группы «На-На» пел именно Юрин - «Пустынный пляж», «Девчонка с Машмета», «Вот и все».

В ритме постоянных гастролей Юрин продержался три года, успев записать с группой «На-На» два альбома - «Не женись» и «Фаина». В 1992 году певец объявил Алибасову, что уходит из группы. (На его место был приглашен похожий по типажу брюнет Владимир Асимов).

Валерий Юрин все эти годы давал сольные концерты. После знакомства со второй женой Натальей Штерн были записаны песни в новом для Юрина жанре шансон.

У Валерия есть взрослый сны от первого брака с артисткой балета «На-На».