Первый солист «На-На» Валерий Юрин — об избиении Алибасовым-младшим: «Андрею Назарову зашивали голову два часа»

Конфликты и черная тень сюрреализма не оставляет семью Бари Алибасова даже после того, как он пропал с радаров и, по некоторым данным, находится в психиатрической больнице. Сын продюсера Бари Алибасов-младший на съемках различных телешоу раз за разом устраивает перфомансы, переходящие в смешанные единоборства. В начале года 35-летний мужчина пришел в эфир «Пусть говорят», посвященный бывшим женам Алибасова-старшего и сцепился там с братом одной из девушек.

Две недели назад на съемках ток-шоу «Пусть говорят» он публично обвинил в покушении на убийство своего отца первого солиста «На-На» Валерия Юрина, бывшего директора группы Андрея Назарова и Ольгу Шукшину — дочь жены Алибасова-старшего. Мол, это они годами спаивали продюсера и довели его до отравления «Кротом».

Две недели назад на съемках ток-шоу «Пусть говорят» он публично обвинил в покушении на убийство своего отца первого солиста «На-На» Валерия Юрина, бывшего директора группы Андрея Назарова и Ольгу Шукшину — дочь жены Алибасова-старшего.Фото: Первый канал

А Алибасов-младший чудом спас отца от гибели. Тогда поиски правды вместе с ведущим Дмитрием Борисовым закончились серией спаррингов прямо в студии. Сначала Бари Бариевич уронил Валерия Юрина, а потом сцепился с Андреем Назаровым и угрожал ему в студии

В студии шоу «На самом деле» сын Бари Алибасова, как говорят очевидцы, жестоко избил бывшего директора группыФото: Первый канал

После этого всю честную компанию пригласили в проект «На самом деле», чтобы прогнать на детекторе лжи и выяснить, кто же из них несет чепуху. Там Алибасов-младший, как уверяют Юрин и Назаров, и накинулся на них с кулаками, умышленно нанеся вред здоровью экс-директора группы «На-На». После того, как Бари Бариевич приложил Назарова об стол головой, у того образовалось сильнейшее рассечение мышечной ткани, его госпитализировали в Боткинскую больницу, где полтора часа накладывали швы на лоб. Заявления на возбуждение уголовного дела Назаров подал в полицию, прокуратуру и СК.

Фото: Первый канал

«КП» удалось выяснить подробности новой драки в шоу «На самом деле» (выпуск еще не вышел в эфир) у Валерия Юрина, который оттаскивал Алибасова-младшего, а 30 лет назад нянчил его и возил по концертам.

- Это случилось на съемках программы «На самом деле», где наши слова тестировали на детекторе лжи, - рассказал «КП» Юрин. - Все обвинения Алибасова-младшего полиграф определил как ложь, а наши слова были правдой: никого мы не травили. После этого Алибасов-младший схватил Андрея Назарова за шею, начал душить, а потом валить на стол, целясь его головой — то ли виском, то ли лбом об мраморный стол. Мне кажется, он что-то употребляет. Я кое-как оттащил его от Андрея, у которого сильно текла кровь.

- Разбита голова?

- Да, лоб. Мы срочно отвезли его в Боткинскую больницу, где наложили шесть швов. Почти два часа длилась операция. Двойное рассечение — и кожа, и мышечный слой. Пробито до кости.

- Подавать заявление будете?

- А мы уже подали во все инстанции — в прокуратуру, полицию и так далее. Жалеть не будем, прощать не будем, нам надо, чтобы он сел минимум на два года после такого. Пусть заодно экспертизу на наркотики сделают. Мы же спасали его от наркотиков, когда он молодым был. Ширялся, килограммами нюхал.

- Из-за чего произошел конфликт?

- Он до сих пор считает, что мы его отца хотим свести в могилу. Травили его. Мы с Андреем вообще пару раз в гостях у Бари были, а не 15 дней сидели там, как уверяет Алибасов-младший. У нас и времени нет, и желания. Зачем нам его убивать? У нас концерты с Бари Каримовичем должны были пройти в январе этого года в Германии! Сделали афишу, организаторы нас ждали, но после коронавируса все отменилось. Мы надеялись на концерты осенью как раз. Но потом Алибасов пропал...

- «Крот» тоже вменяли вам в вину?

- Это было потом. Про это речи не было, но я догадываюсь, кто его мог подсунуть. Это друг Алибасова-младшего, его стилист с Украины (Виктор Концедайло) — он же повар, он же снимал все видео с пьяным Бари Каримовичем. Хорошо, что я не пил тогда. За рулем был.

- В каком сейчас состоянии Назаров?

- Он вернулся домой, но головные боли не проходят, регулярно ездит в больницу — делает МРТ и КТ головы, потому что хочет тренироваться, играть в хоккей, а не может. Все болит, шумит, память пропадает.

- Вы же знали Алибасова-младшего сызмальства?

- Да я его нянчил! Он ездил с группой до трех лет. Мне и бить-то его неудобно после такого, вырос у меня на глазах. Поэтому он, видимо, думает, что мы почти родственники и простим подобное. Но назад мы уже не пойдем. Будет сидеть. За предательство и дурь ответит. Возможно, есть психические отклонения по наследству: глаза бешеные, орет, слюной брызжет. От общества такого человека надо изолировать.

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