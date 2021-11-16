Бал дочек Табакова, Цыганова и Кутеповой завершился пошлым скандалом из-за Насти Ивлеевой

Закончился вечер пошлым скандалом, который спровоцировала Настя Ивлеева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с размахом прошел Бал дебютанток Tatler. На гламурной вечеринке вальсировали дочки из самых известных семей. Однако какого же было удивление юных и прекрасных наследниц громких фамилий, когда на афтепати блогер Настя Ивлеева появилась в чулках и трусах, учинив травести-шоу.

Дочь Евгения Цыганова - 16-летняя Полина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К Дому Пашкова на роскошных автомобилях вечером приехали 15-летняя Мария Табакова, 17-летняя Марианна Газманова, наследница Полины Кутеповой - Надежда Каменькович и другие девушки, большинству из которых нет еще и 18 лет. Красавицы в пышных платьях принцесс, бриллиантах с изумрудами и сапфирах впервые вышли в свет. Родители гордо взирали на собравшихся. Мол, смотрите, какая у меня красавица растет.

Семья Газмановых в полном составе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правда, ознаменовали начало светской жизни девушек не только вальс и полонез под звуки знаменитого оркестра Владимира Спивакова. Закончился вечер пошлым скандалом, который спровоцировала Настя Ивлеева.

Сначала блогерша появилась в Доме Пашкова в обтягивающем черном платье в пол. Блондинка решила тотально сменить имидж, став жгучей брюнеткой. Во время бала бывшая жена рэпера Элджея общалась со звездными коллегами, позировала фотографам. А потом, позабыв о приличиях, сняла с себя все лишнее, оставшись на афтепати в чулках и трусах.

Марина Зудина с сыном и дочкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ивлеева показала музыкально-танцевальный номер со стулом. Компанию ей составили участники-травести шоу. Настя резво ерзала, задирала ноги, поглаживала себя по бедрам, чем шокировав достопочтенную публику. Ведь на вечеринке были дети.

Блогерша своим выступлением осталась очень довольна. Она активно хвастается тем, что видео ее танца ищут все желающие.

Во время бала бывшая жена рэпера Элджея общалась со звездными коллегами, позировала фотографам. А потом, позабыв о приличиях, сняла с себя все лишнее, оставшись на афтепати в чулках и трусах. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако пользователи соцсетей радости Ивлеевой не разделили. "Младшее поколение чувствовало себя так, будто их заставили смотреть «Американский пирог», сидя на диване в обнимку с родителями. Старшее вывело своих девочек-бутончиков в свет, ждало внимания, комплиментов и светских бесед, а попало из бала в довольно похабное кабаре. «Дождались - идем с дочкой к трансвеститам по QR-кодам», - вздохнул муж актрисы Кутеповой", - высказались авторы телеграм-канала Антиглянец.

Более жестко по испорченному вечеру прошлись в телеграм-канале НеМалахов: "Приглашенные на бал приличные семьи устроили ярмарку тщеславия и вещали на камеры о строжайшем воспитании своих отпрысков, чтении классиков на языке оригинала и обучении изящным искусствам, полночи развлекались под дикие пляски трансвеститов во главе с Настей Ивлеевой. Дебютантки бала, многим из которых нет 18 лет, погрузились в эту пучину пошлости и разврата. И зачем было два месяца разучивать вальс и полонез, если потом все скатится к танцам на пилоне? Вот такой краткий курс светской жизни для девочек из богатых и знаменитых семей".