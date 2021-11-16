Хороший знак для всего мира: Товарищ Си и господин Байден договорились не воевать друг с другом

Гонконг. Прохожий смотрит выпуск новостей о переговорах Си Цзиньпина и Байдена. Фото: REUTERS

Лидер «свободного мира» Джо Байден провел первые официальные переговоры с кормчим «гигантского корабля китайского возрождения» Си Цзиньпином. Из-за пандемии они прошли в формате видеоконференции и длились свыше 3,5 часа. Обе стороны согласились, что встреча была «откровенной, конструктивной, содержательной, продуктивной».

Чтобы оценить эти обтекаемые дипломатические оценки, надо не забывать, что встречались лидеры двух сверхдержав, соперничество которых будет на годы определять мировые политические расклады. США без обиняков уже назвали Китай своим «врагом номер один». Пекин, по восточной традиции, эмоциям не поддался, но фирменная улыбка кормчего Си сомнений не оставляет: если что, китайцы будут держать удар.

Меньше месяца назад Джо Байден, выступая перед избирателями, заявил о готовности США воевать за Тайвань, если на остров нападет Китай. Впрочем, у американского президента уже просматривается свой стиль подготовки личных встреч с другими мировыми лидерами - подтолкнуть их к общению угрозами или оскорблением. Вспомним, что его встрече в Женеве с Путиным предшествовало публичное оскорбление российского президента. Но это можно трактовать и иначе, что, похоже, и делают в Москве и Пекине. Такими отчаянными заявлениями Байден сигнализирует: острейших проблем в мире столько, что надо поговорить.

И действительно, в итоге договариваться удается. В разговоре с китайским лидером Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются политики «одного Китая». И его слова о заинтересованности в том, чтобы не было односторонних шагов, которые меняли бы статус-кво между островом и материком, совсем не то, что в октябре он говорил своим избирателям. Статус-кво пока устраивает и китайцев, так зачем же друг друга войной пугать?

Круг вопросов, которые обсудили Си и Байден, достаточно широк - Афганистан, Корейский полуостров, Иран, торговое соглашение, пандемия. Каких-то существенных прорывов ни одна из сторон не ждала, они и не случились. Но обращает на себя внимание, как американская сторона формулирует основной смысл разговора: «Суть встречи заключалась в том, что лидеры двух стран обсуждали способы регулировать ответственным образом соперничество между Соединенными Штатами и Китаем и способы установить защитные механизмы для этого соревнования».

Для понимания, как дальше будут выстраивать свои отношения США и Китай, ключевые слова - «ответственная конкуренция». Стороны фиксируют, что они - соперники и конкуренты. Останется ли при этом в политическом словаре Вашингтона определение «враг» по отношению к Пекину, сказать трудно. «Ответственная вражда» все же совсем другое, чем «ответственная конкуренция». Будем исходить из лучшего, тем более что подчеркнутая любезность и дружелюбие, продемонстрированные лидерами по отношению друг к другу, пусть и на телеэкранах, дают надежду на «конкуренцию», а не «вражду».

И еще два момента, которые важно не пропустить. Во-первых, американцы упомянули «защитные механизмы», которые стороны должны установить, чтобы соревнование» не деградировало в бои без правил. Понимать это, похоже, стоит так, что обе стороны будут стремиться избегать «угроз всуе» (вроде готовности США воевать за Тайвань) и страховаться от возможного вмешательства посторонних сил в установившиеся между ними правила игры. То есть американцы ясно дают понять, что хотят все-таки соревнования, а не боев. Китайцы уже давно показывали, что именно это их и устраивает.

Во-вторых, и это опять разъяснение американской администрации, США будут сотрудничать со своими «союзниками и партнерами и противостоять Китаю там, где это необходимо, сохраняя в то же время возможность работать вместе там, где наши интересы пересекаются». Именно такую формулу взаимоотношений с Россией американцы практиковали с середины 2000-х: взаимодействуют только там, где самим выгодно, а где считают нужным - противостоят. Худо-бедно эта формула держится уже лет пятнадцать. Теперь ее применят и к Китаю, что, конечно же, констатация сужения взаимодействия американцев с ним.

Но главное, как отметило китайское телевидение, «Байден заявил, что США не стремятся изменить строй в Китае, не будут создавать блок для противостояния Китаю и не намерены вступать в конфликт с КНР». Про блоки звучит сомнительно - а для чего тогда создан AUKUS? Про изменение строя понятнее, в свете недавнего обещания Байдена «не насаждать демократию силой». Хотя можете представить попытку американцев сотворить с Китаем то, что они сделали с Афганистаном? Видно, китайское ТВ, давая оценку встрече, хотело сделать приятное заокеанскому партнеру.

Ну и тоже весьма существенно: при обсуждении пандемии никаких намеков со стороны американцев на то, что «джина» выпустили из лаборатории в Ухане. Еще недавно Трамп призывал «наказать» Китай за то, что он, дескать, запустил в мир ковидную заразу, и потребовать от него «компенсаций». Нет, все успокоились, даже американская разведка подтвердила: китайцы здесь ни при чем. И еще обратите внимание: никаких упоминаний о «геноциде» уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Еще совсем недавно не сказать об этом на Западе при упоминании Поднебесной было просто невозможно.

Оказывается, возможно, если придерживаться правил «ответственной конкуренции». Встреча Си и Байдена - хороший знак для мира. Самые мощные державы воевать друг с другом пока не собираются. Россия, как стратегический партнер Китая, может интерпретировать это и так: Запад и на нас войной в ближайшее время не пойдет - ни из-за Украины, ни тем более из-за иракских беженцев. Но провоцировать нас начать первыми, безусловно, продолжит. Значит, нам тоже нужны с американцами какие-то правила и «защитные механизмы», которые не позволили бы соперничеству сорваться в мордобой.