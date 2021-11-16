Повзрослевшая дочь Олега Табакова отказалась продолжать актерскую династию

Маша Табакова, дочь Олега Табакова и Марины Зудиной Фото: Михаил ФРОЛОВ

15-летняя Маша Табакова нечасто выходит в свет, хотя у младшей наследницы мэтра есть масса возможностей покрасоваться перед камерами вместе с мамой Мариной Зудиной. Однако, бал дебютанток Tatler, который состоялся накануне уже в 10-й раз, стал для девочки настоящим звездным часом: она позировала десяткам репортеров, вальсировала на старинном паркете Дома Пашкова в платье от кутюр и сияла блеском бриллиантов. Похоже, маме и брату Павлу, которые пришли поддержать дебютантку, впервые досталось меньше внимания.

Маша - самая юная дебютантка бала Tatler Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это платье итальянского модельера Альберты Ферретти. Правда, для меня его пришлось ушивать-перешивать, - рассказала kp.ru тонкая и звонкая Маша Табакова. – Горловину переделывали уже в последний момент, в итоге готовый наряд я получила всего за два дня до бала. А первая наша примерка состоялась в Милане, в модном доме Ферретти. Без повода мы бы с мамой точно туда не выбрались, спонтанные поездки – не наш метод. Обычно все заранее планируем, а здесь нас предупредили всего за неделю. Мы тут же собрались, полетели и примерили. У мамы было свободное время и мы задержались подольше, чтобы посмотреть город, что-то поизучать, походить по разным местам…

Машу сопровождал брат. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маша с мамой живут вдвоем, но хотя бы раз в неделю девочка старается заезжать в гости к племяннице Мие, которая появилась на свет в прошлом году. Внебрачную дочь Павел Табаков признал, но на ее матери, молодой актрисе Софье Синициной так и не женился. Вот и на балу брат дебютантки появился в гордом одиночестве и позировал разве что с Машей. Кстати, она в свете софитов выглядела так, словно каждый день блистает на сцене и светских раутах. И вдруг…

- Главное для меня сейчас – закончить школу и поступить в университет: я выбираю между дизайном и менеджментом в фэшн-сфере, - огорошила признанием Мария, от которой все ждали продолжения актерской династии. – Конечно, я бы хотела себя попробовать в роли актрисы, и если кто-то предложит, соглашусь без раздумий. Но учиться этому… У меня есть страх не оправдать ожидания. Все-таки я ношу фамилию своего знаменитого папы.

Маша с мамой Мариной Зудиной и братом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, высказалась Маша и о слухах, с которыми в последнее время пришлось столкнуться знаменитой семье. Как оказалось, не по годам взрослая дочь Табакова относится к ударам по репутации относится философски.

- На слухи я стараюсь не обращать внимания. Да и мама по этому поводу не особо переживала, потому что наш самый близкий круг точно знает, что правда, а что нет, - заверила наследница Табакова.