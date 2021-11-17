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В мире17 ноября 2021 13:28

Литовцы в шоке: Одна из беднейших стран ЕС тратит 400 тысяч на содержание Тихановской

Белорусскую оппозиционерку критикуют за нежелание учить язык страны, которая ее приютила
Елена САВОЧКИНА
Белорусскую оппозиционерку критикуют за нежелание учить язык страны, которая ее приютила

Белорусскую оппозиционерку критикуют за нежелание учить язык страны, которая ее приютила

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, литовцы, который год назад приютили бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, начинают жалеть об этом решении. Назревающее в обществе недовольство выразил член Сейма Литвы Ремигиюс Жемайтайтис. Он рассказал, что проживание в стране оппозиционерки из соседнего государства обходится Вильнюссу в 400 тысяч евро в год — больше 33 млн рублей.

Гнев народного избранника вызвало телеинтервью Тихановской, которое она дала литовскому каналу LRT.

- Это просто позор для нашей страны. Она год живет у нас, ест за наши деньги, мы платим за ее защиту, а эта дама не в состоянии даже сказать что-то вроде «Добрый вечер, Литва! Я благодарна за все, что вы делаете для меня и моего народа». А ведь люди, которые претендуют на вид на жительство, должны доказать, что знают литовский язык. Тут же ничего подобного! - написал Жемайтайтис в своем Facebook.

То есть последней каплей в чаше недовольства Светланой Тихановской стало ее нежелание учить язык страны, которая ее приютила, а в каком-то смысле и спасла. Ведь в Белоруссии против Тихановской заведено уголовное дело.

- Что дальше? Давайте еще изменим Конституцию и предложим госпоже Тихановской стать нашим президентом, - бушует депутат.

По его словам, бюджет Литвы тратит на содержание Тихановской 400 млрд евро в год. Ведь политику нужно не просто предоставить жилье и пропитание, но и обеспечить ее защиту от «страшных» белорусских спецслужб, которые, как утверждает сама Тихановская, следят за ней и готовы силой вернуть в Минск.

Для самой Литвы — одной из беднейших стран Европы — деньги это ощутимые. Особенно если учесть, что в бюджете зияет дыра в 4 с лишним миллиарда евро.

Что ж, участие в большой политике обходится недешево, для этого нужны ресурсы. А Литва принимала активное участие в политическом кризисе, разразившемся в Белоруссии после прошлогодних президентских выборов. Теперь приходится расплачиваться — в буквальном смысле.

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