Литовцы в шоке: Одна из беднейших стран ЕС тратит 400 тысяч на содержание Тихановской

Белорусскую оппозиционерку критикуют за нежелание учить язык страны, которая ее приютила Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, литовцы, который год назад приютили бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, начинают жалеть об этом решении. Назревающее в обществе недовольство выразил член Сейма Литвы Ремигиюс Жемайтайтис. Он рассказал, что проживание в стране оппозиционерки из соседнего государства обходится Вильнюссу в 400 тысяч евро в год — больше 33 млн рублей.

Гнев народного избранника вызвало телеинтервью Тихановской, которое она дала литовскому каналу LRT.

- Это просто позор для нашей страны. Она год живет у нас, ест за наши деньги, мы платим за ее защиту, а эта дама не в состоянии даже сказать что-то вроде «Добрый вечер, Литва! Я благодарна за все, что вы делаете для меня и моего народа». А ведь люди, которые претендуют на вид на жительство, должны доказать, что знают литовский язык. Тут же ничего подобного! - написал Жемайтайтис в своем Facebook.

То есть последней каплей в чаше недовольства Светланой Тихановской стало ее нежелание учить язык страны, которая ее приютила, а в каком-то смысле и спасла. Ведь в Белоруссии против Тихановской заведено уголовное дело.

- Что дальше? Давайте еще изменим Конституцию и предложим госпоже Тихановской стать нашим президентом, - бушует депутат.

По его словам, бюджет Литвы тратит на содержание Тихановской 400 млрд евро в год. Ведь политику нужно не просто предоставить жилье и пропитание, но и обеспечить ее защиту от «страшных» белорусских спецслужб, которые, как утверждает сама Тихановская, следят за ней и готовы силой вернуть в Минск.

Для самой Литвы — одной из беднейших стран Европы — деньги это ощутимые. Особенно если учесть, что в бюджете зияет дыра в 4 с лишним миллиарда евро.

Что ж, участие в большой политике обходится недешево, для этого нужны ресурсы. А Литва принимала активное участие в политическом кризисе, разразившемся в Белоруссии после прошлогодних президентских выборов. Теперь приходится расплачиваться — в буквальном смысле.