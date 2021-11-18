Топ-менеджер Мособлгаза умер от отравления угарным газом в собственном коттедже: Неожиданный поворот в деле о загадочном египетском отравлении

Казавшееся загадочным отравление семьи 34-летнего топ-менеджера Мособлгаза Кирилла Егорова разгадано. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Казавшееся загадочным отравление семьи 34-летнего топ-менеджера Мособлгаза Кирилла Егорова разгадано. Спустя сутки после смерти мужчины и госпитализации его супруги и пятилетних сыновей-близнецов пришло заключение экспертизы. Причиной гибели стало отравление. Вот только к отдыху семьи в Египте, как предполагалось изначально, оно не имеет никого отношения.

- Причиной смерти стало отравление угарным газом. Сейчас эксперты исследуют дымоход в частном доме семьи, расположенном в Домодедовском районе Московской области, - сообщила предварительные выводы экспертов Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Вы спросите откуда же рвота и диарея (таких симптомов нет при отравлении угарным газом при. ред.) и как одновременно могла отравиться семья друзей Егоровых? Все это не совпадения, а следствие пищевого отравления в Египте. Семьи отдыхали в одном отеле и еще накануне вылета, 15 ноября, у всех были симптомы отравления. Уже после смерти Егорова, 16 ноября, вторая семья решила перестраховаться и вызвала скорую. Но им повезло – это банальное пищевое отравление. А вот супруга Егорова и двое сыновой до сих пор в тяжелом состоянии. К их пищевому отравлению добавился угарный газ.

Причиной смерти стало отравление угарным газом. Сейчас эксперты исследуют дымоход в частном доме семьи. Фото: ГСУ СКР по Московской области

- Двое детей и женщина находятся в реанимации. Все в состоянии искусственной комы, - сообщил KP.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Абсурд, но семью одного из руководителей Мособлгаза, по предварительным данным, убил забившийся дымоход в союзе с отопительным газовым котлом. Перед отлетом в отпуск Егоровы плотно закрыли все окна в доме, а когда вернулись, мгновенно погибли от скопившихся паров угарного газа. Именно поэтому никто из членов семьи и не вызвал скорую. Этот двухэтажный дом Егоровы купили уже построенным несколько лет назад.