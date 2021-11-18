Любовь и ненависть семейства Букиных: Звезда сериала «Счастливы вместе» раскрыл правду о романе с Натальей Бочкаревой

Продавец женской обуви Гена Букин уже не тот: образ недотепы и неудачника, который устал от сумасбродных жены-дочки-сыночка и мечтал открыть общество "без баб", Виктор Логинов сменил на модный хипстерский стиль. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продавец женской обуви Гена Букин уже не тот: образ недотепы и неудачника, который устал от сумасбродных жены-дочки-сыночка и мечтал открыть общество "без баб", Виктор Логинов сменил на модный хипстерский стиль. Теперь у актера брутальная борода и нарочито небрежная прическа, молодежные худи и желтые носки - в таком виде звезда ситкома появился в студии Радио "Комсомольская правда".

Суперпопулярный сериал "Счастливы вместе", который шел с 2006 по 2013 год, давно остался в прошлом, но для большинства зрителей Виктор Логинов, засветившийся в десятках других проектов, по-прежнему Гена Букин. В чем секрет популярности этого специфического персонажа, почему дети актера никогда не смотрели ситком, и был ли служебный роман с экранной женой Натальей Бочкаревой, Виктор Логинов рассказал в откровенном интервью.

О РОМАНЕ С НАТАЛЬЕЙ БОЧКАРЕВОЙ

- Виктор Логинов с Наташей Бочкаревой замечательно семь лет проработал вместе бок о бок, это наши партнерские профессиональные отношения. В повседневной жизни мы практически никогда не пересекались и встречались только на площадке. Мы очень много времени проводили друг с другом - по 12 часов в день. Мы и семьи-то меньше видели. И чтобы нам еще эти профессиональные отношения перетаскивать в наши выходные? Зачем?

Нет, нет, кислое с пресным я никогда не путал. А иначе, понимаете, за актерскую карьеру придется перелюбить всех своих партнерш! Я далек от этого. Я люблю свою жену и мне хватит. Да, профессиональные отношения не переносятся в быт. Для меня это табу.

Суперпопулярный сериал "Счастливы вместе", который шел с 2006 по 2013 год, давно остался в прошлом, но для большинства зрителей Виктор Логинов, засветившийся в десятках других проектов, по-прежнему Гена Букин. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ПРО СКАНДАЛ БОЧКАРЕВОЙ С "КОКАИНОМ В ТРУСАХ"

- А как бы я поддержал Наташу (в 2019 году полиция остановила авто актрисы и при досмотре обнаружила запрещенные вещества в нижнем белье. Суд оштрафовал звезду на 30 тысяч рублей. - Ред.)? Я в трусы к Наталье никогда не лазил. Я не знаю, было это, не было… Когда меня спрашивали, я характеризовал ее только как прекрасную женщину, которая увлечена семьей, воспитанием детей, и профессионального работника. Именно с этой стороны я ее и знаю. А другая сторона ее жизни мне совершенно неизвестна.

О ЖЕСТКИХ ШУТКАХ В СИТКОМЕ

- Я бы не назвал "Счастливы вместе" семейным проектом. Да, его показывали днем, его смотрели дети, каждый раз мне говорили: мы с детьми смотрим. Я отвечал: нет, убирайте детей от телевизора! Мои дети, а их у меня четверо, этот сериал даже не видели, да и не надо им смотреть - это взрослое кино.

Знаете, я вдруг понял, что если бы этот проект снимали сегодня, то его закрыли бы довольно быстро. И оштрафовали за многие вещи. Там были моменты, где мой персонаж переодевался в женское платье. Чем не пропаганда ЛГБТ? Хотя на самом деле у нас стояла задача, чтобы люди смотрели и не делали так, как делается в нашем сериале. Это сатира. Но сейчас можно сказать, что из-за своей смелости наш ситком устарел.

Теперь у актера брутальная борода и нарочито небрежная прическа, молодежные худи и желтые носки - в таком виде звезда ситкома появился в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОЧЕМУ ГЕНА БУКИН "ЗАШЕЛ"

- Я бы не назвал его неудачником. Это такой сборный образ русского мужика. Он может просидеть на печи тридцать лет, как Илья Муромец, а потом взять и что-то такое сделать. В нем есть что-то и от Иванушки-дурачка, и от Емели. Собраны все психотипы.

Человек он неплохой. Как бы плохо в жизни не было, он содержит семью один. Никого из семьи не выгнал на улицу. Все они рядом с ним, под крылом, в этом теремке. И мышка-норушка, и лягушка-квакушка. Все там они живут. Он эту ношу тянет-потянет, как репку, вытянуть не может. Наш народ очень мудрый, веками эту мудрость пронеся и сковав определенный образ, он видит: вот оно!

Да, Гена на мачо. А разве у нас в народе любят «мачев»? Нет, не очень. У нас как раз любят и Иванушек, и Емель. Мы хотим верить в чудо, в сказку.

О БРЕМЕНИ АКТЕРА ОДНОЙ РОЛИ

- Гена Букин мне как мешает, так и помогает, но это неотъемлемая часть меня. Согнуться под этой тяжестью и сказать – все, я больше не могу... Я всегда ставлю в пример великого артиста Александра Демьяненко, один раз сыгравшего Шурика и который был Шуриком на всю оставшуюся жизнь. Это было личной трагедией, а он был разноплановый драматический актер.

Виктор Логинов, которого лет 10 подряд называли исключительно Геной Букиным, дал откровенное интервью Радио "Комсомольская правда" Фото: Михаил ФРОЛОВ

О БОНУСАХ СЛАВЫ

- Сейчас просто люди подходят на улице, говорят: ой, я вас узнал, Виктор. Можно сфотографироваться? А раньше – «Гена! Смотри, Гена пошел!» Я на улицу не мог за хлебом выйти. Первые года два в том месте, где я жил, я сначала по всем магазинам прошелся и со всеми продавцами перефотографировался, со всеми консьержами, дворниками, чтобы мне было просто комфортно ходить по улице. Они все уже знали меня. Иной раз были и положительные моменты: "не берите этот хлебушек, он позавчерашний". Или: "вот эта колбаска три дня лежит - сейчас я вам свеженькую со склада принесу".

А главный бонус - то, что меня узнали и стали звать в другие проекты. Например, 9 декабря в кинотеатрах выходит мой первый полный метр – «Здравствуй, Дедушка Мороз», где у меня главная роль. И я всех приглашаю прийти и посмотреть эту добрую семейную киноленту, которая многим, надеюсь, очень понравится.