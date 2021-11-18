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Звезды18 ноября 2021 15:40

Любовь и ненависть семейства Букиных: Звезда сериала «Счастливы вместе» раскрыл правду о романе с Натальей Бочкаревой

Виктор Логинов, которого лет 10 подряд называли исключительно Геной Букиным, дал откровенное интервью Радио "Комсомольская правда"
Авторы (3):
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Юрий КОРАБЛЕВ
Юрий КОРАБЛЕВ
Юрий КОРАБЛЕВ
Юрий КОРАБЛЕВ
Продавец женской обуви Гена Букин уже не тот: образ недотепы и неудачника, который устал от сумасбродных жены-дочки-сыночка и мечтал открыть общество "без баб", Виктор Логинов сменил на модный хипстерский стиль.

Продавец женской обуви Гена Букин уже не тот: образ недотепы и неудачника, который устал от сумасбродных жены-дочки-сыночка и мечтал открыть общество "без баб", Виктор Логинов сменил на модный хипстерский стиль.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продавец женской обуви Гена Букин уже не тот: образ недотепы и неудачника, который устал от сумасбродных жены-дочки-сыночка и мечтал открыть общество "без баб", Виктор Логинов сменил на модный хипстерский стиль. Теперь у актера брутальная борода и нарочито небрежная прическа, молодежные худи и желтые носки - в таком виде звезда ситкома появился в студии Радио "Комсомольская правда".

Суперпопулярный сериал "Счастливы вместе", который шел с 2006 по 2013 год, давно остался в прошлом, но для большинства зрителей Виктор Логинов, засветившийся в десятках других проектов, по-прежнему Гена Букин. В чем секрет популярности этого специфического персонажа, почему дети актера никогда не смотрели ситком, и был ли служебный роман с экранной женой Натальей Бочкаревой, Виктор Логинов рассказал в откровенном интервью.

О РОМАНЕ С НАТАЛЬЕЙ БОЧКАРЕВОЙ

- Виктор Логинов с Наташей Бочкаревой замечательно семь лет проработал вместе бок о бок, это наши партнерские профессиональные отношения. В повседневной жизни мы практически никогда не пересекались и встречались только на площадке. Мы очень много времени проводили друг с другом - по 12 часов в день. Мы и семьи-то меньше видели. И чтобы нам еще эти профессиональные отношения перетаскивать в наши выходные? Зачем?

Нет, нет, кислое с пресным я никогда не путал. А иначе, понимаете, за актерскую карьеру придется перелюбить всех своих партнерш! Я далек от этого. Я люблю свою жену и мне хватит. Да, профессиональные отношения не переносятся в быт. Для меня это табу.

Суперпопулярный сериал "Счастливы вместе", который шел с 2006 по 2013 год, давно остался в прошлом, но для большинства зрителей Виктор Логинов, засветившийся в десятках других проектов, по-прежнему Гена Букин.

Суперпопулярный сериал "Счастливы вместе", который шел с 2006 по 2013 год, давно остался в прошлом, но для большинства зрителей Виктор Логинов, засветившийся в десятках других проектов, по-прежнему Гена Букин.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ПРО СКАНДАЛ БОЧКАРЕВОЙ С "КОКАИНОМ В ТРУСАХ"

- А как бы я поддержал Наташу (в 2019 году полиция остановила авто актрисы и при досмотре обнаружила запрещенные вещества в нижнем белье. Суд оштрафовал звезду на 30 тысяч рублей. - Ред.)? Я в трусы к Наталье никогда не лазил. Я не знаю, было это, не было… Когда меня спрашивали, я характеризовал ее только как прекрасную женщину, которая увлечена семьей, воспитанием детей, и профессионального работника. Именно с этой стороны я ее и знаю. А другая сторона ее жизни мне совершенно неизвестна.

О ЖЕСТКИХ ШУТКАХ В СИТКОМЕ

- Я бы не назвал "Счастливы вместе" семейным проектом. Да, его показывали днем, его смотрели дети, каждый раз мне говорили: мы с детьми смотрим. Я отвечал: нет, убирайте детей от телевизора! Мои дети, а их у меня четверо, этот сериал даже не видели, да и не надо им смотреть - это взрослое кино.

Знаете, я вдруг понял, что если бы этот проект снимали сегодня, то его закрыли бы довольно быстро. И оштрафовали за многие вещи. Там были моменты, где мой персонаж переодевался в женское платье. Чем не пропаганда ЛГБТ? Хотя на самом деле у нас стояла задача, чтобы люди смотрели и не делали так, как делается в нашем сериале. Это сатира. Но сейчас можно сказать, что из-за своей смелости наш ситком устарел.

Теперь у актера брутальная борода и нарочито небрежная прическа, молодежные худи и желтые носки - в таком виде звезда ситкома появился в студии Радио "Комсомольская правда".

Теперь у актера брутальная борода и нарочито небрежная прическа, молодежные худи и желтые носки - в таком виде звезда ситкома появился в студии Радио "Комсомольская правда".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОЧЕМУ ГЕНА БУКИН "ЗАШЕЛ"

- Я бы не назвал его неудачником. Это такой сборный образ русского мужика. Он может просидеть на печи тридцать лет, как Илья Муромец, а потом взять и что-то такое сделать. В нем есть что-то и от Иванушки-дурачка, и от Емели. Собраны все психотипы.

Человек он неплохой. Как бы плохо в жизни не было, он содержит семью один. Никого из семьи не выгнал на улицу. Все они рядом с ним, под крылом, в этом теремке. И мышка-норушка, и лягушка-квакушка. Все там они живут. Он эту ношу тянет-потянет, как репку, вытянуть не может. Наш народ очень мудрый, веками эту мудрость пронеся и сковав определенный образ, он видит: вот оно!

Да, Гена на мачо. А разве у нас в народе любят «мачев»? Нет, не очень. У нас как раз любят и Иванушек, и Емель. Мы хотим верить в чудо, в сказку.

О БРЕМЕНИ АКТЕРА ОДНОЙ РОЛИ

- Гена Букин мне как мешает, так и помогает, но это неотъемлемая часть меня. Согнуться под этой тяжестью и сказать – все, я больше не могу... Я всегда ставлю в пример великого артиста Александра Демьяненко, один раз сыгравшего Шурика и который был Шуриком на всю оставшуюся жизнь. Это было личной трагедией, а он был разноплановый драматический актер.

Виктор Логинов, которого лет 10 подряд называли исключительно Геной Букиным, дал откровенное интервью Радио "Комсомольская правда"

Виктор Логинов, которого лет 10 подряд называли исключительно Геной Букиным, дал откровенное интервью Радио "Комсомольская правда"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

О БОНУСАХ СЛАВЫ

- Сейчас просто люди подходят на улице, говорят: ой, я вас узнал, Виктор. Можно сфотографироваться? А раньше – «Гена! Смотри, Гена пошел!» Я на улицу не мог за хлебом выйти. Первые года два в том месте, где я жил, я сначала по всем магазинам прошелся и со всеми продавцами перефотографировался, со всеми консьержами, дворниками, чтобы мне было просто комфортно ходить по улице. Они все уже знали меня. Иной раз были и положительные моменты: "не берите этот хлебушек, он позавчерашний". Или: "вот эта колбаска три дня лежит - сейчас я вам свеженькую со склада принесу".

А главный бонус - то, что меня узнали и стали звать в другие проекты. Например, 9 декабря в кинотеатрах выходит мой первый полный метр – «Здравствуй, Дедушка Мороз», где у меня главная роль. И я всех приглашаю прийти и посмотреть эту добрую семейную киноленту, которая многим, надеюсь, очень понравится.

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