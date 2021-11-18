Сергей Жигунов угодил в новый скандал

Сергей Жигунов Фото: Евгения ГУСЕВА

Сергей Жигунов не из тех, кто дает спуск своим обидчикам. Известный актер не раз наказывал злопыхателей и сплетников. На этот раз Сергей Викторович подал в суд на кинокомпанию миллиардера из списка "Форбс".

Сергей Жигунов возмущен вопиющей несправедливостью. Артиста угодил в новый скандал. Его отказались признать соавтором сериала "В парке Чаир". Актер же заявил, что полтора года работал над многосерийной драмой. "Я подал исковое заявление по поводу авторских прав на сценарий сериала «В парке Чаир». Я являюсь соавтором этого проекта. В течение полутора лет руководил авторской группой и осуществлял продюсирование", - цитирует его "СтарХит".

Кинодеятель заверил, что у него есть все доказательства правоты. "Они в ближайшее время будут предъявлены в суде", - сказал, как отрезал, артист.

Он добавил, что со своей стороны сделал все, чтобы урегулировать конфликт в досудебном порядке. Но его попытки оказались тщетны. "Сейчас я намерен отстаивать свою позицию в суде", - объяснил Сергей Викторович.

Стоит отметить, что ранее Жигунов заявил об обиде на режиссера Светлану Дружинину из-за ее высказывания о том, что сыгранный им персонаж фильма "Гардемарины, вперед!" Александр Белов был создан именно ею. Светлана Сергеевна утверждала, что потому образ главного героя получился таким романтичным.

Сергей Викторович возмутился скандальным словам звезды и даже предложил вычеркнуть свое имя из титров ее картины. "Дорогая Светлана Сергеевна, не мое дело учить такого известного кинематографиста, как Вы, но права на персонажей надо приобретать до съемок, а не после... В общем, безвозмездно передал вам через наследников Нины Матвеевны Соротокиной права на Корсака и Де Брильи. Желаю вашей картине огромного коммерческого успеха. Если понадобятся права на героя Володи Шевелькова, только скажите, я отдам", - иронизировал Жигунов.