Сергей Жигунов получил неожиданный удар

Звезде "Гардемаринов" в последнее время не везет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный актер Сергей Жигунов лишился шикарной квартиры площадью более 100 квадратных метров в Москве. Артист остался без элитных апартаментов на Мосфильской улице. Звезда "Гардемаринов" не смог отсудить роскошную жилплощадь у волгоградского банка, получив неожиданный удар.

Сергей Жигунов не первый год пытается отвоевать имущество, которые приставы забрали у него за долги. Финансовая эпопея длится с 2014 года. Тогда артист взял крупный кредит в банке. Деньги ему были нужны на съемку кинопроекта.

Сергей Викторович и его на тот момент еще законная жена Вера Новикова выступили поручителями. Они отдали в залог две квартиры, четыре земельных участка, дом, баню и гараж. Однако через некоторое время стало понятно, что кредит отдавать нечем. Вернуть долг в срок не удалось, после чего банк обратился в суд.

Актер оказался должен кредитной организации более 38 млн рублей. Банк в 2018 году заключил с актером соглашение о выплате долга, однако сделать это в срок Жигунов не смог.

Останкинский отдел судебных приставов возбудил исполнительное производство по заявлению банка. Кредитная организация начала забирать имущество артиста - сначала землю и загородную недвижимость, потом дело дошло и до квартир.

Апартаменты на Мосфильмофской улице площадью 103 квадратных метра перешли банку, но с нюансом. Квартира должна была уйти с молотка, желающих перекупить жилье не нашлось. Согласно правилам, если имущество не удается продать с аукциона, держателю залога - в данном случае банку - оно уходит с понижением в цене на целых 25%, сообщает сайт mk.ru.

Актер решил вновь судиться с банком, который забрал у него дорогое жилье "со скидкой". В Никулинском суде он оспаривал право собственности банка на спорную квартиру в надежде на благополучный исход. В какой-то момент даже Мосгорсуд встал на сторону актера. Однако в итоге отсудить квартиру у банкиров звезде сериала "Моя прекрасная няня" не удалось.