Фото свадебного поцелуя: Сергей Жигунов и его новая жена светятся от счастья

Актер зарегистрировал отношения с Викторией Ворожбит Фото: СОЦСЕТИ

Сергей Жигунов разместил в блоге фотографию с новой женой Викторией Ворожбит. Женщина как две капли воды похожа на бывшую любовницу актера Анастасию Заворотнюк.

Сегей Жигунов поделился радостью с поклонниками. На днях он женился в третий раз. Избранницы артиста Виктория Ворожбит ради мужа сменила фамилию, о чем счастливый актер рассказал под совместной фотографией с новой супругой.

"Поздравьте меня. Вика взяла мою фамилию", - объявил Сергей Викторович, который крайне редко делится личным. Но, судя по всему, сейчас как раз тот случай, когда "гардемарин" готов на весь мир кричать от счастья.

В свою очередь, Виктория разместила в блоге свадебное фото страстного поцелуя с Жигуновым из ЗАГСа. На невесте было небесно-годубое платье. Жених нарядился в темно-синий костюм. Без галстука.

О том, что Сергей Жигунов женился в третий раз, стало известно 25 марта. Ради эффектной брюнетки артист развелся с актрисой Верой Новиковой. На ней он был женат дважды. В 1985 году артист сделал предложение руки и сердца Новиковой. Супруги прожили вместе 22 года. В марте 2007 года "гардемарин" развелся с женой после того, как стало известно о его романе с Анастасией Заворотнюк. Отношения с "прекрасной няней" продлились два года. А потом Жигунов вновь вернулся к Новиковой. Они поженились в 2009 году. Осенью 2020 года стало известно, что Новикова и Жигунов снова больше не муж и жена. О разводе с супругой актер сообщил лично, опубликовав свидетельство о расторжении брака.

С Ворожбит артист познакомился во время подготовки кинофестиваля "Утро Родины" на Сахалине. Они быстро сработались, и уже в 2019-м Виктория стала директором мероприятия.