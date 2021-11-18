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Звезды18 ноября 2021 17:45

Звезда сериала "Счастливы вместе" в пандемию лишился дома из-за безденежья

Виктор Логинов, он же всенародно известный Гена Букин, в интервью на Радио "Комсомольская правда" признался, что его все реже зовут в кино
Авторы (2):
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Юрий КОРАБЛЕВ
Юрий КОРАБЛЕВ
Актера Виктора Логинова вся страна помнит по роли Гены Букина из ситкома "Счастливы вместе".

Актера Виктора Логинова вся страна помнит по роли Гены Букина из ситкома "Счастливы вместе".

Фото: Кадр видео

Актер Виктор Логинов, которого вся страна узнала по роли продавца Гены Букина из ситкома "Счастливы вместе", "прописался" на экранах 15 лет назад. Играл в сериалах, вел телепрограммы, а первая большая роль пришла к нему только сейчас, в жизни "после славы". Об этом событии, а также о тяжелых коронакризисных временах Логинов-Букин рассказал в интервью на Радио "Комсомольская правда".

О НОВОМ ФИЛЬМЕ И ПЕРВОЙ БОЛЬШОЙ РОЛИ

- 9 декабря в кинотеатрах выйдет первый полнометражный фильм "Здравствуй, Дедушка Мороз!", в котором я сыграл главную роль. Это семейное детское кино. Тот самый дефицитный товар, который у нас практически отсутствует. Там есть и кусочек трогательных, печальных моментов, есть смешные зарисовки. Это история мальчика, который хочет спасти своего отца от плохих дядей в погонах, которые его закрыли. Папа у мальчика был полицейским, дело сфабриковали, его посадили. И вот в новогоднюю ночь ребенок просит помощи у Дедушки Мороза. Но им оказывается переодетый журналист, который приехал из Москвы в провинциальный городок делать репортаж про новогоднюю ночь в глуши...

В итоге мой герой-репортер решается помочь мальчику. Проводит расследование и выводит всех злодеев на чистую воду. Знаете, из мелких капель соткан дождь. Если мы боремся со злом в формате маленького города, то и в формате большой страны тоже возможно это сделать.

О "ЖИРНЫХ" ВРЕМЕНАХ

- Самые жирные времена - это период съемок сериала «Счастливы вместе» (выходил на ТНТ в 2006-2013 годах. - Ред.). Тогда и доллар стоил других денег, и нефть была дорогой. Первый мой гонорар в "Счастливы вместе" составлял 6000 долларов в месяц. Из этих денег часть уходила агентству, которое меня как бы предложило. Часть уходила еще куда-то, мне далеко не вся эта сумма доставалась.

Потом суммы увеличились, конечно. Появилась квартира, появилась машина, появился домик в Тульской области, потом в Болгарии недвижимость появилась, ну, это не дом, а апартаменты, куда дети ездят отдыхать. Но все это быстро разошлось, когда все закончилось. Вся эта жировая подушка, остатки ее были как раз в пандемию, дожиралась совершенно спокойно. Я не делаю никаких вкладов, никуда не инвестировал, никакого бизнеса не завел, потому что бизнесмен из меня, как из одного дела пуля. Я не умею вести бизнес совершенно.

О СУБСИДИИ В 12 ТЫСЯЧ ОТ ГОСУДАРСТВА

- Пандемия сказалась печальным образом, но мне государство помогало как наиболее пострадавшей отрасли. У меня ИП, исполнительские искусства. И вот 12,5 тысяч рублей ежемесячно из бюджета мне выделяли.

В тот момент мы как раз начали снимать фильм «Здравствуй, Дедушка Мороз!». Я пришел на групповые пробы с партнерами в феврале 2020 года, и вдруг резко все умерло. Работу мы возобновили только, наверное, осенью.

О РЕЖИМЕ ЖЕСТКОЙ ЭКОНОМИИ

- В пандемию мне пришлось продать кое-что из накопившихся ненужных вещей. У меня был дом, в который мы крайне редко ездили, совсем не на Рублевке - в Тульской области был. Мне пришлось его продать. Также пришлось продать парковочное место, чтобы как-то сводить концы с концами. Это было связано с тем, что не было работы. Но мы как-то выжили.

О ЖИЗНИ ПОСЛЕ СЛАВЫ И СЕГОДНЯШНИХ ЗАРАБОТКАХ

- У меня есть проект на телевидении, который я веду – это развлекательное шоу – он является, собственно, основой моих сегодняшних заработков. Нет, предложения есть, и я ежемесячно хожу на большое количество кастингов, и везде мне говорят – "да, конечно, замечательно, нам нужны только вы" – и пропадают люди.

Но даже если прижмет, никаким инфоцыганством, никакими марафонами желаний я заниматься не буду. Я вообще не представляю, как у блогеров совести хватает потом смотреть людям в глаза? Хотя мне предлагали, как раз когда началась пандемия, такие марафоны вести. И онлайн-спектакли. Что значит онлайн-спектакли? Ну, говорят, вот мы сейчас здесь почитаем по ролям… Я говорю – да это бред какой-то! А вот передать привет какой-то ты должен за деньги… Я один раз попробовал – какая-то нелепость совершеннейшая! И это не имеет никакого отношения к профессии. Это побирательство какое-то. Нет, если все-таки что-то случится, я пойду дворы подметать. Я два года отработал шахтером-проходчиком, два года работал спасателем в МЧС. Я могу делать все, что угодно.

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