Звезда сериала "Счастливы вместе" в пандемию лишился дома из-за безденежья

Актера Виктора Логинова вся страна помнит по роли Гены Букина из ситкома "Счастливы вместе". Фото: Кадр видео

Актер Виктор Логинов, которого вся страна узнала по роли продавца Гены Букина из ситкома "Счастливы вместе", "прописался" на экранах 15 лет назад. Играл в сериалах, вел телепрограммы, а первая большая роль пришла к нему только сейчас, в жизни "после славы". Об этом событии, а также о тяжелых коронакризисных временах Логинов-Букин рассказал в интервью на Радио "Комсомольская правда".

О НОВОМ ФИЛЬМЕ И ПЕРВОЙ БОЛЬШОЙ РОЛИ

- 9 декабря в кинотеатрах выйдет первый полнометражный фильм "Здравствуй, Дедушка Мороз!", в котором я сыграл главную роль. Это семейное детское кино. Тот самый дефицитный товар, который у нас практически отсутствует. Там есть и кусочек трогательных, печальных моментов, есть смешные зарисовки. Это история мальчика, который хочет спасти своего отца от плохих дядей в погонах, которые его закрыли. Папа у мальчика был полицейским, дело сфабриковали, его посадили. И вот в новогоднюю ночь ребенок просит помощи у Дедушки Мороза. Но им оказывается переодетый журналист, который приехал из Москвы в провинциальный городок делать репортаж про новогоднюю ночь в глуши...

В итоге мой герой-репортер решается помочь мальчику. Проводит расследование и выводит всех злодеев на чистую воду. Знаете, из мелких капель соткан дождь. Если мы боремся со злом в формате маленького города, то и в формате большой страны тоже возможно это сделать.

О "ЖИРНЫХ" ВРЕМЕНАХ

- Самые жирные времена - это период съемок сериала «Счастливы вместе» (выходил на ТНТ в 2006-2013 годах. - Ред.). Тогда и доллар стоил других денег, и нефть была дорогой. Первый мой гонорар в "Счастливы вместе" составлял 6000 долларов в месяц. Из этих денег часть уходила агентству, которое меня как бы предложило. Часть уходила еще куда-то, мне далеко не вся эта сумма доставалась.

Потом суммы увеличились, конечно. Появилась квартира, появилась машина, появился домик в Тульской области, потом в Болгарии недвижимость появилась, ну, это не дом, а апартаменты, куда дети ездят отдыхать. Но все это быстро разошлось, когда все закончилось. Вся эта жировая подушка, остатки ее были как раз в пандемию, дожиралась совершенно спокойно. Я не делаю никаких вкладов, никуда не инвестировал, никакого бизнеса не завел, потому что бизнесмен из меня, как из одного дела пуля. Я не умею вести бизнес совершенно.

О СУБСИДИИ В 12 ТЫСЯЧ ОТ ГОСУДАРСТВА

- Пандемия сказалась печальным образом, но мне государство помогало как наиболее пострадавшей отрасли. У меня ИП, исполнительские искусства. И вот 12,5 тысяч рублей ежемесячно из бюджета мне выделяли.

В тот момент мы как раз начали снимать фильм «Здравствуй, Дедушка Мороз!». Я пришел на групповые пробы с партнерами в феврале 2020 года, и вдруг резко все умерло. Работу мы возобновили только, наверное, осенью.

О РЕЖИМЕ ЖЕСТКОЙ ЭКОНОМИИ

- В пандемию мне пришлось продать кое-что из накопившихся ненужных вещей. У меня был дом, в который мы крайне редко ездили, совсем не на Рублевке - в Тульской области был. Мне пришлось его продать. Также пришлось продать парковочное место, чтобы как-то сводить концы с концами. Это было связано с тем, что не было работы. Но мы как-то выжили.

О ЖИЗНИ ПОСЛЕ СЛАВЫ И СЕГОДНЯШНИХ ЗАРАБОТКАХ

- У меня есть проект на телевидении, который я веду – это развлекательное шоу – он является, собственно, основой моих сегодняшних заработков. Нет, предложения есть, и я ежемесячно хожу на большое количество кастингов, и везде мне говорят – "да, конечно, замечательно, нам нужны только вы" – и пропадают люди.

Но даже если прижмет, никаким инфоцыганством, никакими марафонами желаний я заниматься не буду. Я вообще не представляю, как у блогеров совести хватает потом смотреть людям в глаза? Хотя мне предлагали, как раз когда началась пандемия, такие марафоны вести. И онлайн-спектакли. Что значит онлайн-спектакли? Ну, говорят, вот мы сейчас здесь почитаем по ролям… Я говорю – да это бред какой-то! А вот передать привет какой-то ты должен за деньги… Я один раз попробовал – какая-то нелепость совершеннейшая! И это не имеет никакого отношения к профессии. Это побирательство какое-то. Нет, если все-таки что-то случится, я пойду дворы подметать. Я два года отработал шахтером-проходчиком, два года работал спасателем в МЧС. Я могу делать все, что угодно.

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