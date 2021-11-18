Трагедия на сцене Большого театра: актера, раздавленного двухтонной декорацией-убийцей, даже не пытались спасти

Артиста Евгения Кулеша на сцене придавило двухтонной декорацией. Фото: Прокуратура Москвы

Спустя полтора месяца после гибели артиста Евгения Кулеша во время оперы "Садко" в Большом театре состоялось заседание комиссии по расследованию ЧП. Как стало известно сайту kp.ru, чиновники из Гострудинспекции вместе с руководством учреждения и сотрудниками, отвечающими за безопасность, провели технический эксперимент. Так комиссия попыталась прояснить принципиальный момент: могли ли технические работники предотвратить трагедию? Ведь когда огроменная двухтонная декорация опускалась прямиком на стоявшего на сцене артиста и в итоге раздавила его, ту самую кнопку "стоп" никто не нажимал. А если бы все-таки нажали..?

Во время эксперимента с помощью манекена и муляжей на сцене воссоздали те же условия, что были в роковой вечер 9 октября. В центре сцены разместили фигуру высотой 1,7 метра - такого роста был погибший Евгений Кулеш, а дальше подвешенная декорация начала движение вниз.

- В тот момент, когда нижний габарит конструкций поравнялся с высотой манекена, мастер машинно-декорационного цеха, наблюдавший за опусканием конструкции, доложил старшему мастеру об аварийной ситуации, произнеся "человек под декорацией", - написали заседатели в своем отчете. - Старший мастер по согласованию с ведущим режиссером дал команду оператору на экстренную остановку, и движение было прекращено.

Как выяснилось в ходе эксперимента, на все эти действия ушло 2,25 секунды. Декорация двигалась со скоростью 0,75 м/с и до полной остановки успела преодолеть путь в 168 см. Таким образом, до пола, точнее, планшета сцены, осталось всего... 2 см.

- Это доказало, что 9 октября существовала техническая возможность экстренной остановки, однако, это не могло предотвратить гибели работника, - заключили члены комиссии.

Должностные лица поставили подписи, печати - похоже, эксперимент их полностью удовлетворил. Вот только почему были заданы именно такие условия? Разве не мог мастер заметить человека под декорацией до того, как она наехала ему на голову? Ведь тогда драгоценные секунды могли бы спасти жизнь 37-летнему актеру, и здоровенна махина остановилась бы не в двух сантиметрах от пола, а куда выше.

Однако, отвечать на неудобные вопросы в Большом театре не торопятся.

- Путем эксперимента доказано: остановить конструкцию было возможно. Спасло бы это Евгения Кулеша или не спасло, мы сейчас можем только гадать. Но по моему мнению, работодатель в силу закона обязан создать безопасные условия труда и в случае ЧП предпринять все необходимые действия, чтобы спасти человека, - поделился с kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин, который представляет интересы матери погибшего в разбирательстве с Большим театром. - По логике комиссии получается, что если человек попал под эту конструкцию, смысла нажимать на кнопку "Стоп" нет, ведь артист так и так погибнет. Я с этим категорически не согласен. Если бы кнопка была нажата, мы бы поняли, что работодатель старался спасти Кулеша и делал все возможное. И я комиссии привел такой пример: мы едем на машине, и перед нами резко тормозит другой автомобиль - что делать? По их логике, смысла тормозить нет, ведь столкновение неизбежно. Но я считаю, что нажать тормоз - это единственный верный вариант.

Напомним, вечером 9 октября в самом начале оперы "Садко" на глазах сотен зрителей разыгралась трагедия: огромная декорация, спускавшаяся сверху, насмерть задавила одного из актеров. В этот момент на сцене по замыслу режиссера присутствовали десятки артистов, а декорации с разных сторон выезжали прямо к ним. В момент ЧП руководство театра даже не сообщило о случившемся - сначала был объявлен антракт, а затем зрителей известили об отмене спектакля "по техническим причинам". Теперь семья погибшего намерена добиваться справедливости и компенсации морального вреда через суд.

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